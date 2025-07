Aquest gelat típic català torna a posar-se de moda (i el pots fer a casa)

L'arribada de l'estiu i amb ell les altes temperatures fan que vingui més de gust els aliments frescos i hidratants. Un dels menjars preferits ja sigui perquè ocupa les taules a l'hora de les postres o per menjar entre hores per conviure de manera més fàcil amb la calor és el gelat. De tipus de gelat n'hi ha molts, des dels artesans, fins als industrials, passant per les variacions dels de gel, entre d'altres.

En commemoració a aquest aliment adorat per molts, Maria Nicolau ha explicat com fer una comtessa com Déu mana perquè agradi a tothom. A través dels micròfons de l'Aquí Catalunya ha explicat el seu secret per fer-la a casa i que allò més clàssic, com és el pastís gelat amb nata i cruixent de xocolata, sigui especialment bo.

Els ingredients necessaris per a la recepta són molt senzills de trobar. Es necessiten 200 grams de xocolata negra, 450 grams de nata de pastisseria, amb vora el 30% de greix, 120 grams de sucre i tres clares d'ou. Cal tenir en compte que la nata de pastisseria no és la nata de cuina.

Recepta pas per pas

En primer lloc, s'haurà de posar la xocolata negra a desfer al microones, "a poca velocitat i poca potència", aconsella Nicolau. El següent pas és preparar un paper de film de plàstic estès sobre la taula o marbre de la cuina. Un cop la xocolata estigui desfeta caldrà bolcar-la i estendre-la amb una espàtula sobre el film per fer una làmina de xocolata. Un cop escampada la xocolata pel film, s'ha de cobrir amb el mateix film de plàstic i guardar la xocolata estesa al congelador.

"El següent pas dona una mica més de feina", alerta la cuinera. S'haurà d'agafar la meitat del sucre, és a dir 60 grams, i muntar la nata de pastisseria. Un cop es tingui la nata llesta, s'ha de posar a la nevera. Seguidament, s'agafen les tres clares d'ou i l'altra meitat del sucre, i les batem fins a arribar al punt de neu, "ben fermes i brillants".

Després de fer les dues emulsions: per una banda, la nata i per l'altra les clares, s'han de barrejar amb cura i abocar la mescla en un motlle rectangular folrat amb plàstic per tenir major facilitat a l'hora de treure'l del motlle. El gelat es fa alternant capes de nata casolana i cruixent de xocolata fins a omplir el motlle, "jo acabo posant capa de nata", reconeix Maria Nicolau. Es congela durant un mínim de quatre hores i per desemmotllar-lo, es pot escalfar lleugerament el motlle. Tot i que no queda visualment perfecte, al cap i a la fi, és fet a casa, el sabor és comparable al d’un gelat de restaurant.