Ni gelats ni orxata: el xef José Andrés diu que les millors postres d'estiu són catalanes

Les postres sempre són el millor complement per rematar un bon àpat. Si bé el dolç sol ser el protagonista, sigui amb fruites o pastes del forn, l'època de l'any té molt a veure amb la tria de cadascú. Tres exemples molt clars: els torrons no poden faltar per les festes de Nadal, el tortell ha de ser a les llars de cada família per al dia de Reis i els panellets són imprescindibles per a la Castanyada.

Però, què passa amb l'estiu? El catàleg és una mica més ampli i hi ha propostes de tota mena. Sempre hi ha idees més refrescants, com poden ser els gelats, l'orxata o els granissats. Ara bé, hi ha una veu molt autoritzada a la cuina i que no es queda amb cap d'aquestes opcions, sinó que apunta a un dolç típic de Catalunya com l'estrella de l'estiu.

Les postres preferides del xef José Andrés

El xef José Andrés, nascut a Astúries però que de ben petit va venir a viure a Barcelona, ho té molt clar. Per a ell, no hi ha millor manera de celebrar l'estiu que amb una coca de Sant Joan. Aquest dolç decorat amb fruites confitades i pinyons estarà present a tots els pobles del país per a la revetlla, tot un símbol de festa, foc i estiu.

"Inclús si estàs a l'altra banda de l'oceà et sentiràs com a casa", explica el xef asturià en una entrada al seu blog. El cuiner també adverteix que cuinar aquesta coca requereix "temps i amor", però assegura que val la pena pel seu sabor. "No són només unes postres, sinó també una forma de reviure la nit del foc, les fogueres i l'esperit festiu del solstici d'estiu", conclou.

Més postres de l'estiu

Més enllà de la coca de Sant Joan, també existeixen altres postres característiques de l'estiu. Una de les més emblemàtiques és l'orxata de xufa amb fartons, típica del País Valencià, però que també s'ha consolidat a Catalunya amb el pas del temps. En un segon pla, tot i que també força consumida, queda la llet merengada.

Evidentment, els gelats artesans també entren en escena, amb sabors cada cop més variats: els clàssics es mantenen i els experimentals guanyen pes per als qui volen descobrir-los. No podem oblidar tampoc la macedònia de fruites fresques, acompanyada de suc de taronja o fins i tot amb un toc de licor.