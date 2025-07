Què és el «housetting», la nova tendència per viatjar a baix cost

L'augment dels costos arreu fa que calgui buscar solucions inventives a l'hora de viatjar. Hi ha trucs de tota mena: comprar vols en dies determinats, fer-se els àpats i evitar menjar fora o buscar empreses de guies turístiques de baix cost. Però entre tots aquests trucs, sovint es passa per alt el més elemental: l'allotjament.

En els darrers anys ha guanyat popularitat l'alternativa del housesitting. Això vol dir quedar-se a casa d'algú sense haver de pagar allotjament, a canvi d'assumir les responsabilitats de la casa, sovint associades a la cura d'alguna mascota.

Qui deixa la casa és gent que marxa fora durant un temps i no té a qui deixar a càrrec de la seva mascota. Tant poden ser gossos com gats. A banda de tenir cura dels animals, les persones que s'allotgen han d'assumir altres tasques de la casa com la neteja. Hi ha diverses webs tant per anunciar el teu pis com per buscar on allotjar-te.

És important tenir en compte que molts països consideren aquests serveis com a treball i, per tant, requereixen un visat de treball, en lloc d'un visat de turista. Cal investigar les lleis d'immigració de qualsevol país que es tingui previst visitar.

Altres trucs

Nomadic Matt, un expert en viatges i que s'ha mogut arreu del món repeteix una màxima: "Voltar pel món amb pocs diners és possible, és poc glamurós, però possible".I per fer-ho realitat dona un seguit de consells basats en la seva experiència.

El primer és intentar cuinar-se els àpats per evitar haver de menjar fora dues o tres vegades al dia. De nou, perds comoditat, però estalvies. Matt també presenta el concepte de l'economia compartida. Portat a la pràctica, sovint són aplicacions mòbils com Bla Bla Car, Turo o CampSpace que permet compartir despeses amb altres viatgers.

Però viatjar mirant la butxaca no vol dir no fer turisme i descobrir ciutats o països. Matt aconsella els 'Free Tours', una alternativa que s'ha popularitzat en els darrers anys. Rutes fetes per un guia ben qualificat que el turista paga al preu que vol. Aquí, tot i que sense passar-se d'escurats, es poden pagar quantitats moderades i conèixer els llocs que es visiten.