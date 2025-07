Països de moda a Europa: es disparen un 300% les contractacions d'assegurances de viatge

L'estiu ja és aquí i això vol dir que moltes persones ja tenen planificat el seu viatge de cara a les pròximes setmanes. Les destinacions habituals d'Europa ja estan repletes de turistes, però aquest any hi ha un canvi de tendència que crida l'atenció: es disparen un 300% les contractacions d'assegurances de viatge en diferents països del Vell Continent.

Un estudi de Heymondo, empresa barcelonina dedicada a la contractació d'assegurances de viatges, ha detectat un increment important de les peticions a països com Montenegro, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia o, una mica més lluny, Uzbekistan. Amb tot, les destinacions més típiques segueixen al capdavant del rànquing.

Les destinacions amb més contractacions d'assegurances

Tot i l'auge de noves destinacions, el rànquing per volum d'assegurances contractades segueix encapçalat pels Estats Units, seguit del Marroc. Darrere queden destinacions del sud-est asiàtic com Tailàndia, el Japó, Indonèsia i Vietnam, que es mantenen ferms al top-10 per volum de pòlisses.

Una de les raons que expliquen aquest lideratge, a més de la popularitat, és la situació sanitària d'aquests països per als turistes. La contractació d'una assegurança de viatge és especialment rellevant en destinacions on els costos mèdics poden ser molt elevats o on l'accés al sistema sanitari és complex per a estrangers.

És el cas dels Estats Units, on el sistema és privat i un dels més cars del món; o del Japó, que, encara que compta amb una sanitat avançada, suposa una despesa considerable per als que no disposen d'assegurança. Una cosa semblant passa en destinacions com Tailàndia o Marroc, on l'atenció mèdica no és gratuïta i la qualitat pot variar notablement, cosa que incrementa la necessitat de viatjar amb cobertura mèdica àmplia.

Les destinacions de moda a Europa

Però, més enllà de les destinacions típiques, n'hi ha que s'han posat de moda. Durant el primer semestre del 2025, diverses destinacions mostren un creixement sostingut en la contractació d'assegurances de viatge, consolidant-se com a noves preferències entre els viatgers.

En el període previ a l'estiu, entre l'abril i el juny del 2025, s'ha registrat un creixement sense precedents en destinacions balcàniques. Montenegro (+309,2 %), Bòsnia i Hercegovina (+226,7 %) i Sèrbia (+201,7 %) encapçalen el rànquing de creixement respecte al mateix període de l'any passat, destacant com a destinacions que desperten l'interès dels més curiosos.

Altres països de la regió com Croàcia (+242 %), Albània (+239 %) i Grècia (+125 %) revaliden el seu atractiu turístic a l'estiu. De l'abril al juny del 2025, aquestes tres destinacions han registrat augments notables en la contractació d'assegurances de viatge i han consolidat la seva posició entre les preferències dels viatgers en temporada estival.