Alerta si viatges a aquest país: fer-se un petó en públic és un acte d'indecència i està penalitzat

Amb l'arribada de l'estiu també augmenta el moviment de turistes arreu del món, n'hi ha que es mouen per fins culturals i d'altres per fins paisatgístics. Però sigui quin sigui el motiu que porta el turista a visitar aquella destinació, cal saber quina és la normativa d'aquell lloc per evitar possibles ensurts o multes.

En aquest cas, per molt inversemblant que sembli està prohibit petonejar-se a la via pública. Les normes culturals dels Emirats Àrabs Units emfatitzen la modèstia i la discreció, i per aquesta raó besar-se en públic a Dubai no només es considera inapropiat, sinó que, fins i tot, pot tenir repercussions legals importants.

Tot i que generalment s'accepta agafar-se de la mà, les mostres d'afecte més íntimes, com ara besar-se, poden atreure atenció no desitjada i fins i tot sancions legals. Tot i això, els Emirats Àrabs Units són un país amb una rica diversitat d'influències culturals, i les seves lleis reflecteixen el desig de mantenir la decència pública. Els turistes poden tenir idees diferents sobre les mostres públiques d'afecte, però és crucial respectar els costums locals per evitar malentesos.

En entorns més relaxats, es pot tolerar l'afecte si es fa de manera subtil, però ser conscient de les dinàmiques culturals és essencial per a una experiència positiva. En general, comprendre el context de l'afecte públic a Dubai pot ajudar a garantir que la visita sigui agradable i sense que ningú se senti ofès.

Barreja de cultures amb dominació islàmica

Dubai, conegut per ser un conglomerat de cultures, presenta una interacció fascinant entre tradicions profundament arrelades i actituds contemporànies. Tot i això, la influència dels costums islàmics és significativa i això fa subratllar la importància de la sensibilitat cultural que hi ha pels actes i interaccions que es poden fer a la via pública. Alguns viatgers posen en relleu la percepció que tenen les persones locals: "el respecte mutu és essencial per gaudir de les llibertats".

Per exemple, accions com ara besar-se o agafar-se de la mà en públic poden tenir conseqüències greus si es consideren irrespectuoses o inapropiades. En molts casos, el que podria semblar una mostra d'afecte inofensiva podria atraure atenció no desitjada per part dels locals i les autoritats. Hi ha hagut casos documentats en què persones s'han enfrontat a multes o fins i tot a empresonament per participar per mostrar l'amor en públic.

Aquesta regulació estricta serveix per mantenir un teixit social conservador que s'alinea amb els valors de molts emiratians. Comprendre aquests marcs legals és crucial per a qualsevol persona que vulgui expressar el seu afecte en espais públics a Dubai.