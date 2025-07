Seure a unes simples escales et pot costar fins a 400 € a Itàlia (i 6 maneres més de pagar una multa)

Amb l'arribada de les vacances i de l'estiu la gent sol viatjar més. Però abans de visitar un nou destí cal conèixer les seves normes per gaudir de la visita i que no es transformi en un mal de cap per culpa d'haver de pagar més del previst: viatjar ja és prou costos, per a sobre haver de ser multat.

Si s'ha estat a Roma o s'ha vist la pel·lícula Vacances a Roma amb Audrey Hepburn i Gregory Peck, probablement reconeixeu la cèlebre plaça Di Spagna. No obstant això, des del 2019, seure als seus emblemàtics 135 graons que uneixen la Trinità dei Monti amb la Piazza di Spagna està estrictament prohibit. La norma no només es fa complir activament amb agents que patrullen amb xiulets, sinó que preveu multes de fins a 250 €. Si a més es fa malbé l’escala, la sanció pot arribar als 400 €.

Aquesta mesura va arribar després de la restauració del 2016, finançada per la marca i empresa de luxe Bulgari amb una inversió d’1,5 milions d’euros per celebrar el seu 130è aniversari. Tot i les queixes d’alguns que consideren excessiva la norma, molts l'aplaudeixen com una protecció necessària d’un patrimoni sotmès a un ús intensiu. En qualsevol cas, desconèixer-la pot sortir molt car.

I aquesta no és l’única norma peculiar a Itàlia, el país ha posat en marxa tot un seguit de prohibicions per preservar el seu patrimoni cultural i natural. Aquí en teniu unes quantes normes sorprenents que val la pena conèixer abans de viatjar-hi per evitar possibles ensurts:

A Capri, res de calçat sorollós

Capri és sinònim de tranquil·litat i elegància. Per mantenir aquesta pau, el soroll provocat per calçat com esclops, xancletes o sabates de sola dura està restringit. De fet, l’any 2010 una parella va ser multada amb 100 lliures cadascun per ignorar la norma. Així que, si es visita l’illa, les sabates que fan soroll s'han de deixar a casa.

Prohibit mullar-se a les fonts

L’estiu italià pot ser sufocant, però refrescar-se a les fonts públiques és motiu de sanció. A Roma, un turista va ser multat amb 450 € només per posar els peus a l’aigua d’una font històrica. L’origen d’aquesta mà dura és un bany nu que va generar indignació fa uns anys. Millor mirar que tocar.

No als castells de sorra a Eraclea

Aquesta localitat propera a Venècia ha prohibit construir castells de sorra a la platja. Considerats obstacles i perills públics, formen part d’un seguit de mesures per garantir l’ordre i la decoració original. També està vetat recollir petxines per endur-se’n de record.

La sorra de Sardenya, també, intocable

Portar sorra com a souvenir de Sardenya és il·legal. El 2019, dues persones van ser detingudes per intentar emportar-se 40 kg de sorra i s’enfrontaven a penes de presó. Les multes per aquest delicte poden superar els 3.000 €.

Donar menjar als coloms a Venècia

A la plaça de San Marco, alimentar coloms no és un gest simpàtic, sinó il·legal. La norma busca evitar els danys que aquests animals provoquen als edificis històrics i reduir el cost de neteja. Tot i això, molts locals s’han queixat, especialment els venedors que vivien de vendre pinso als turistes.

Mostres d'amor en forma de cadenat

Tot i ser un símbol d’amor per a moltes parelles, col·locar cadenats als ponts és una pràctica que ha causat problemes. A ciutats com Venècia o Roma, se’n retiren milers anualment. Campanyes com Desbloqueja el teu amor demanen deixar d’encadenar sentiments a l’arquitectura històrica.

Les autoritats italianes han optat per preservar l’experiència patrimonial i cultural a través de normes que poden semblar dures, però tenen un objectiu clar: protegir un llegat únic per a les generacions futures. Així doncs, abans de fer res, cal informar-se bé, només així es podrà gaudir del viatge de manera tranquil·la i segura.