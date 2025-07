Alerten de problemes de seguretat en cotxes de cinc marques

Alerta important per als conductors d'algunes marques de cotxes. En les últimes setmanes, el servei d'alertes ràpides de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea ha emès diverses notificacions que afecten diversos models de cotxes de diferents marques.

Aquesta xarxa europea té com a objectiu advertir de manera ràpida a tots els països membres de qualsevol problema de seguretat en productes del mercat del continent. Aquestes són les marques i models de cotxes afectats en els últims avisos emesos i que recull l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU):

BMW

La marca BMW ha detectat que el material del pilar B del cotxe és inadequat i fa que, en cas d'accident, la protecció del vehicle als passatgers no sigui suficient. Els models implicats són els X1 i iX1 fabricats entre setembre i octubre de 2024 i hi ha uns 1.200 cotxes afectats a tot l'Estat.

Kia

Alguns cotxes Kia compten amb un risc d'incendi degut a les fugues de líquid de frens que poden provocar curtcircuits. Són els models Sorento (fabricants entre gener de 2010 i juny de 2013), Cerato (fabricats entre abril de 2010 i març de 2013) i Optima (fabricats entre agost de 2011 i juliol de 2013) i hi ha fins a 5.000 vehicles afectats a tot l'Estat.

Polestar

Els cotxes del model Polestar 2 fabricats entre 2024 i 2025 tenen risc que el sistema de frens falli quan es fa servir la funció "one pedal drive". Segons els càlculs de l'OCU, hi ha uns 700 cotxes afectats a tot l'Estat.

Volkswagen

Volkswagen ha presentat dues alertes recents. La primera és perquè parts de l'inflador de l'airbag es poden desprendre i causar danys als ocupants quan es desplega en el cas dels cotxes Tiguan Allspace fabricats entre novembre de 2018 i febrer de 2019, amb uns 500 vehicles afectats a l'Estat. La segona, pel mateix motiu, afecta només uns deu usuaris de vehicles Tayron fabricats el gener de 2025.

Volvo

Volvo també ha presentat problemes amb la funció "one pedal drive" i la "B mode", que poden provocar la fallida del sistema de frens quan es fan servir. Els models afectats són els S60, V60, XC60, S90, V90, XC90, EC40, XC40, EX40 híbrids endollables i elèctrics fabricats entre 2020 i 2024. Hi ha uns 20.000 cotxes que es poden trobar afectats a tot l'Estat.

Què cal fer si el teu cotxe apareix a la llista?

Normalment, si ets el propietari d'algun d'aquests models i les dates de fabricació coincideixen, el més normal és rebre una carta de la Direcció General de Trànsit (DGT) o del fabricant alertant del perill. En la missiva es demanarà contactar amb un taller oficial per solucionar el problema de manera gratuïta. Ara bé, si no es rep l'avís, també es pot consultar la web de cada fabricant per saber com procedir.