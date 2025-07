Retiren uns gelats venuts en supermercats catalans per un error a l'etiqueta

Nova alerta alimentària. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), que depèn del Ministeri de Consum, ha emès un avís per la presència del pictograma "sense gluten" a uns gelats venuts en supermercats de diversos punts de l'Estat, però que en realitat sí que contenen la presència de gluten. L'avís ha arribat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació i des de les autoritats de la Comunitat de Madrid, però el producte també s'ha distribuït a Catalunya.

Les dades dels gelats afectats

Concretament, les dades dels productes afectats són les següents:

Nom del producte: Cono de Vainilla Special Line 0 % azúcares añadidos.

Nom de la marca: Royne.

Aspecte del producte: envasat, 4 x 120 ml.

Números de lot i data de consum preferent: 135241 (14/05/2026), 137241 (16/05/2026), 114251 (24/04/2027), 115251 (25/04/2027) i 126251 (06/05/2027).

Codi de barres: 8 411462 008695.

Volum: 480 ml (4 x 120 ml)

Temperatura: congelat.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. A la resta de l'Estat, els gelats també han arribat a Madrid, Galícia, Castella-la Manxa, Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura, Navarra, les Illes Canàries i el País Basc. Tampoc es descarta que existeixen redistribucions que hagin fet que el producte hagi arribat a altres autonomies.

⚠️ Exclusivamente para personas con problemas derivados de la ingesta de gluten: presencia de gluten en helado etiquetado “Sin gluten”.

📌 https://t.co/IoQlDG9QVJ pic.twitter.com/R11RjN30xx — AESAN (@AESAN_gob_es) July 3, 2025

Retirada dels gelats del mercat

La informació ja ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació, amb l'objectiu que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que no consumeixin el producte si ja el tenen a casa. Per a la resta de la població, no suposa cap risc.