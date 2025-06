Retiren del mercat un altre fuet per presència de salmonel·la

Després d'una primera alerta emesa a finals de la setmana passada, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha emès un avís informant que hi ha una tercera marca de fuet afectada per salmonel·la. Així, l'organisme estatal demana no consumir el producte i el retira del mercat.

Concretament, es tracta del fuet tallat i envasat de la marca Avià. Es comercialitza en paquets de 150 grams refrigerats i el lot afectat és l'L5141. Aquesta nova afectació se suma a les dels fuets tallats de les marques La Tabla i Valldan. En el primer cas, els lots afectats són els L5136 i L5140, mentre que en el cas de Valldan afecta l'L5134.

Segons la informació disponible, la distribució inicial s'ha fet a Catalunya, Castella i Lleó, Madrid i el País Valencià, tot i que no és descartable que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes. La informació s'ha traslladat a les autoritats competents de cada territori amb l'objectiu que es retirin del mercat els productes afectats.

D'altra banda, l'AESAN recomana a les persones que tinguin els productes afectats a casa que s'abstinguin de consumir-los. La simptomatologia compatible amb la salmonel·losi és, principalment, diarrea, vòmits acompanyats de febre i mal de cap. En cas de ja haver-ne menjat i presentar algun símptoma, es recomana anar a un centre mèdic.

Què és la salmonel·losi?

És una de les malalties transmeses pels aliments més comunes i esteses, causada per bacteris del gènere Salmonella. És un bacil gramnegatiu que pertany a la família de les enterobacteriàcies. A la majoria de països de la UE, els dos tipus més comuns de Salmonella són S. Typhimurium i S. Enteritidis.

La Salmonella té una gran capacitat d'adaptació, cosa que li permet sobreviure en ambients molt diversos durant mesos o fins i tot anys. Es pot multiplicar en un ampli rang de temperatures, de 5 a 45 ºC, sent la temperatura òptima de 35-37 ºC, i és capaç de sobreviure en un ampli rang de pH.

És un bacteri omnipresent, capaç d'infectar tant humans com animals, i que pot romandre com a portador durant llargs períodes. Els animals que són més freqüentment portadors de Salmonella són l'aviram i els porcs.