Com s'ha de pelar el fuet: el truc de Joseba Arguiñano

Pelar el fuet trosset a trosset un cop es talla porta molt de temps i fer-ho tot d'una sense tallar-lo és difícil i el podem trencar. És cert, que molta gent el menja amb el seu embolcall natural, però hi ha d'altres que el prefereixen sense pell o senzillament la recepta que es vol fer requereix l'embotit sense el budell que el recobreix.

Per aquesta raó, Joseba Arguiñano (@josebaarguinano) ha publicat un vídeo a TikTok on explica un truc cassola que és senzill, eficaç i ràpid per treure la pell al fuet. En el vídeo publicat a xarxes socials, el cuiner explica que per aconseguir-ho, només calen tres elements bàsics. Els utensilis que es necessiten són: un ganivet petit, una mica de paper de cuina i aigua.

Per dur a terme l'aparent feixuga tasca cal seguir un procés senzill que s'inicia fent un tall longitudinal superficial que només talli la pell, no la carn. Un cop feta la incisió al llarg del fuet, cal que embolicar-lo en paper de cuina humidificat amb aigua. S'ha de deixar reposar amb el paper humit al seu voltant durant aproximadament 10 minuts. Aquest pas permet que la pell s'estovi de manera homogènia i es desenganxi amb facilitat gràcies al tall longitudinal.

@josebaarguinano Me flipa este truco: es sencillo, rápido y súper útil. Perfecto para disfrutar del fuet sin complicaciones. 🤤🔪 Te enseño cómo le quito yo la piel paso a paso con agua, papel y un cuchillo. ¡Toma nota! ♬ original sound - Joseba Arguiñano - Joseba Arguiñano

Com retirar la pell sense malmetre el fuet

Un cop hagin passat els 10 minuts en els quals la pell ha estat recoberta de paper humit, es recomana deixar secar el fuet a l'exterior per evitar que la humitat deixi l'exterior enganxifós. Aleshores, en aquest punt, és quan s'ha de poder retirar la pell amb un simple gest sense que trenqui el fuet.

El truc, compartit pel fill de Karlos Arguiñano, pot aplicar-se en la resta d'embotits curats que tenen una pell similar a la del fuet. La clau per aconseguir fer bé aquest truc és el tall superficial longitudinal i la hidratació d'abans de retirar la pell.