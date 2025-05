Una cuinera catalana explica un truc infal·lible per pelar el pebrot escalivat

L'escalivada és un plat típic de les zones que toquen el Mediterrani. Si sempre ve de gust, ara, amb l'arribada del bon temps i l'ascens de les temperatures, encara més! Per això, una cuinera ha decidit explicar a les xarxes socials un truc per poder preparar aquesta recepta d'una manera ben senzilla.

L'encarregada de fer-ho és Clara Simó, coneguda com a Clara Fogons, una professora de català que aplega més de 50.000 seguidors a Instagram, on comparteix plats i preparacions. En aquesta ocasió, ensenya als internautes el pas a pas per aconseguir una escalivada perfecta.

Primer de tot, posa els tres ingredients clau -pebrot, albergínia i ceba- sencers a la fregidora d'aire o al forn amb un raig d'oli, a 180 graus i durant 20 minuts. Un cop passat aquest temps, embolica el pebrot amb paper film perquè "suï" i sigui més fàcil de pelar. Quan tot s’hagi refredat, es pot pelar fàcilment.

Per servir el plat, la Clara proposa pelar l’albergínia, el pebrot i la ceba, col·locar-ho tot tallat en el plat, plata o recipient escollit i amanir-ho amb un bon raig d'oli. En aquest punt, només queda gaudir tastant una recepta clàssica, però preparada tenint en compte un truc modern que fa la vida més fàcil a la cuina!