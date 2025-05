Aquest és el truc definitiu per aconseguir uns ous escalfats perfectes

Els ous escalfats són ja un habitual en un gran nombre de cartes de restaurants i locals especialitzats en esmorzars i berenars. També un nombre creixent de la població recorre a aquesta recepta per començar el dia amb energia a través d'una proposta saborosa.

Però, una preparació que hauria de ser ben senzilla, a vegades es pot complicar, ja que la clau és trobar el punt de cocció exacte perquè el rovell quedi líquid i la clara quallada. Per això, un popular xef ha revelat el truc definitiu per aconseguir que l'ou tingui la textura òptima.

És Karlos Arguiñano qui ha compartit aquest secret. Per escalfar correctament aquest producte, destaca la importància de la temperatura de l'aigua i la frescor de l'ou. Així doncs, és essencial que la temperatura de l'aigua es trobi en el punt d'ebullició, però sense bombolles perquè, si no, l'ou es desfarà en no poder tenir una cocció suau.

El següent pas és obrir directament l'ou sobre l'aigua; sense fer servir vinagre ni remoure l'aigua en cercles, simplement ens hem d'assegurar que el producte sigui fresc, ja que si és així conserva la forma sense que la clara es dispersi pel recipient.

Un cop superat aquest punt, cal bullir l'ou entre tres i quatre minuts. Aquest temps determinarà la textura del rovell. Si volem que l'interior quedi més aviat líquid, el tindrem en aigua tres minuts, mentre que si l'hi deixem quatre minuts, l'ingredient quallarà una mica més.

Segons Arguiñano, aquesta recepta és perfecta per acompanyar a un plat de bolets o patates. Com que no cal fer servir oli ni fregir, es tracta d'una opció saludable que no perd la creativitat ni el bon gust.