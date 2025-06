El vermut català que s'ha coronat tres anys consecutius com el millor del món

El millor vermut del món es fa a Catalunya. Així ho reconeixen els World Vermouth Awards, que per tercer any consecutiu han premiat un vermut produït a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell). És el Marnuthem, del celler que porta el mateix nom, regentat per Marc Cuenca i Núria Sánchez, parella creadora d'aquest vermut guanyador.

Els premis mundials, celebrats el maig passat, han reconegut, de nou la proposta catalana. "Delicat, però complex", el defineixen en una nota de tast que eleva les "notes cítriques brillants i florals de primavera" de la beguda. A més, el cataloguen de tenir un final "net i lleugerament sec, que el fa força deliciós".

L'origen de Marnuthen es remunta al 2018 a partir d'un viatge que li va regalar Sánchez a Cuenca. Segons han explicat en diverses entrevistes, es van "enamorar bojament" del món del vi i, al cap d'uns mesos, van començar a fer vermut a casa. L'objectiu era fer-lo per prendre'l amb els amics i familiars, però a poc a poc la qualitat va millorar tant que van decidir optar per llançar-lo al mercat el 2021.

Quin és el fet diferencial d'aquest vermut tricampió mundial? "Respecta el vi", defensen els seus creadors. A més, és un vermut pensat per ser consumit mentre es menja, ja que és molt fresc, i recomanen no posar-hi gel sinó consumir-lo directament de la nevera. L'èxit de vendes els ha fet duplicar el volum produït: de les 1.000 ampolles del 2023, enguany n'han produït gairebé 2.000.

El vermut s'elabora amb raïm 100% de la DO Costers del Segre. Concretament, el guardonat blanc prové d'unes vinyes de macabeu plantades a la finca Torres de Sanui, a Lleida. No és l'únic que fan, també en tenen un de rosat que s'ha alçat com un dels millors semidolços del món. Aquest es produeix amb raïm de vinyes de Carviresa, situades a Tàrrega.

Quins altres vermuts han estat premiats?

El vermut Marnuthen del Pla d'Urgell no és l'únic premiat al concurs mundial del 2025. A continuació, la llista de tots els guardonats, per categories:

Millor vermut del món:

Or: Xeranthia Vermouth de Jerez Rojo

Plata: Miró Vermouth Gran Reserva i Miró Vermouth Rosé

Bronze: Enseña Vermut Selección

Millor vermut dolç del món: Bolney Wine Estate Bianco, del Regne Unit

Millor vermut semisec del món: Marnuthem Vermouth 2025, de Catalunya

Millor vermut semidolç del món: