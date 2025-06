Molt sovint, el plaer de prendre una copa de vi o menjar una peça de xocolata pot semblar un petit caprici, però un recent estudi ha descobert que aquests petits plaers quotidians poden tenir un impacte positiu en la nostra salut a llarg termini.

Segons una investigació dirigida per la Queen’s University de Belfast, augmentar la diversitat dels flavonoides —compostos presents en aliments com el té, els nabius, el raïm i, sorprenentment, el vi negre i la xocolata negra— pot reduir el risc de malalties greus i fins i tot augmentar l’esperança de vida. I sí, sembla que, a més de ser un bon plaer per als sentits, aquests petits aliments també poden ser aliats per viure més anys.

Els flavonoides: la clau del secret

El que els investigadors han trobat és que els flavonoides, compostos naturals presents en molts aliments i begudes, tenen propietats bioactives poderoses que poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques com les malalties cardiovasculars, la diabetis tipus 2 i trastorns neurodegeneratius com el Parkinson. Però no només això, el consum de flavonoides en una varietat d’aliments pot fins i tot reduir la mortalitat global.

El consum d’un mínim de 500 mg de flavonoides al dia, segons l’estudi, es va associar amb una reducció del 16% en el risc de mort per qualsevol causa, així com una disminució del 10% en el risc de malalties cardiovasculars i respiratòries. Això és aproximadament el que es pot obtenir de dues tasses de te.

Com el vi negre i la xocolata poden millorar la salut

Per aquells que gaudeixen de la xocolata o el vi negre, aquests aliments poden ser una forma deliciosa de complementar la seva dieta diària. Però cal recordar que no tots els tipus de vi o xocolata aporten els mateixos beneficis. La clau està en la qualitat dels flavonoides que contenen.

El vi negre, gràcies a la seva alta concentració de polifenols com el resveratrol, és especialment beneficiós per la salut cardíaca, gràcies a les seves propietats antioxidants i antiinflamatòries. Però no us deixeu enganyar, l’alcohol encara té els seus perills i, tot i que el vi negre és menys nociu que altres begudes alcohòliques, no es pot considerar un aliment saludable en excés. Un petit got ocasional, acompanyat d’un àpat equilibrat, és la millor manera de gaudir d’aquest benefici.

Per la seva banda, la xocolata negra, especialment aquella que té més d’un 70% de cacau, és rica en flavanols, que ajuden a la salut vascular, millorant la circulació sanguínia i fins i tot reduint la pressió arterial. Tanmateix, és important triar xocolata amb un alt percentatge de cacau, ja que la xocolata més processada i amb més sucre no aportarà els mateixos beneficis.

La importància de la diversitat

L’aspecte més interessant d’aquest estudi és que no es tracta d’obtenir flavonoides d’un sol aliment, sinó de diversificar-los. Els investigadors han conclòs que les persones que consumien una major diversitat d’aliments rics en flavonoides tenien un risc més baix de patir malalties, fins i tot si la quantitat total de flavonoides era similar a la de les persones que es limitaven a un sol aliment ric en aquests compostos.

El consell és senzill: intenteu incorporar una varietat de fonts de flavonoides en la vostra dieta, des de les verdures crucíferes com el bròquil i la col, fins als fruits vermells, les patates dolces, les pastanagues i, per descomptat, el vi negre i la xocolata negra. Diversificar els aliments rics en flavonoides no només aporta més nutrients, sinó que també ofereix més beneficis per a la salut.

En resum: petites dosis per a grans beneficis

No es tracta de convertir el vi i la xocolata en els protagonistes de la teva dieta, sinó d'aprofitar els seus beneficis com a part d’un estil de vida saludable i equilibrat. Incorporant aquests aliments rics en flavonoides, juntament amb altres fruits, verdures i fonts de nutrients, pots aconseguir no només millorar la teva salut a curt termini, sinó també incrementar la teva esperança de vida.

Per tant, la propera vegada que et permetis una copa de vi negre o un tros de xocolata, pensa que, a més de ser un plaer, potser estàs donant un petit impuls a la teva salut i al teu benestar a llarg termini. Qui sabia que la clau per viure més podria estar, en part, en el sabor d’un bon vi i un deliciós tros de xocolata negra?