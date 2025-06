Com fer una pizza deliciosa a una paella: el millor truc del cuiner Jordi Cruz

El xef català Jordi Cruz explicat el truc per fer una bona pizza, de manera senzilla, per a principiants. Ha publicat un vídeo on promet simplificar de manera clara "coses que de vegades fan bola" d'elaborar una pizza. El xef enalteix els italians per haver fet d'una cuina senzilla i casolana, una cosa extraordinària basada en aliments bàsics mediterranis.

El xef i jurat de MasterChef proposa una recepta de pizza original que barreja el millor de la focaccia i de la pizza tradicional que és perfecte per sorprendre amb un toc diferenciador, a més només cal una paella per poder-la fer.

Jordi Cruz apunta que "les pizzes se les pot posar qualsevol cosa, el que doni la gana", això dona peu a què cadascú creï la seva versió ideal: des de les més fresques i lleugeres, com les de verdures escalivades, d'espinacs i de pesto, fins a les més sabroses i intenses com per exemple, les de formatges o bacó amb dàtils. Realment les opcions de pizza són gairebé infinites.

La pizza que presenta el xef català és una proposta tant diferent, com apetible. Perfecta per variar de les pizzes de tota la vida o per evitar haver de pagar a restaurants, ja que es pot fer fàcilment a casa per menjar en la intimitat o per a una celebració amb amics i famílies.

Tot i que Cruz mostra com ho fa a la paella és necessari la potència d'un forn o en la fregidora d'aire, que és on es col·loca la paella. Per tant, la suma de possibilitats que dona poder-hi posar qualsevol ingredient i les diferents opcions per cuinar-la fa que costi cansar-se de menjar pizza.

Com fer-ho?

El primer pas és preparar la massa. S'ha de barrejar tots els ingredients i pastar, una acció que el xef li treu ferro per si costa fer-ho: "alguns cuiners de pizza ho fan com si res perquè amassen i estiren 50, 100 o 200 pizzes en un dia". "Pasta la massa durant 5-10 minuts, fins que s'enganxi a poc a poc a les mans i deixa-la reposar durant 5 minuts més" indica el xef.

En segon lloc, Jordi Cruz prepara la salsa base de tomàquet i explica els detalls de com tallar els tomàquets cherry. Després prepara la base de la pizza en una paella de ferro, per poder-la posar al forn o a la fregidora d'aire. "Cal posar-li una mica de semolina per tal que no s'enganxi", aconsella el xef.

El següent pas és posar els ingredients que vinguin de gust com, olives negres, mozzarella, embotits, entre d'altres. Col·locar-hi fulles d'alfàbrega fresca partides pot ser una bona opció perquè alliberen els seus olis i fan que quedi una pizza més sabrosa.

Un cop muntada, cal posar-la al forn amb ventilador a 220 °C durant 15 minuts o a la fregidora d'aire durant 15 minuts a 180 graus. Un cop passin el quart d'hora només caldrà treure-la de la paella, servir i el més important: gaudir.