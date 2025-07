Retiren diversos lots d'un desinfectant per a lentilles per risc de lesions oculars

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha retirat aquest dimarts diversos lots d'un producte per desinfectar les lentilles distribuït a tot l'Estat, també a Catalunya. L'aplicació del líquid pot provocar irritació, dolor, inflamació, envermelliment, queratitis osmòtica, inflamació de la parpella, hiperèmia conjuntival o fins i tot cremades oculars, pel qual convé evitar-ne l'ús si ja s'ha adquirit.

Es tracta de sistemes de desinfectants de peròxid al 3% per a lents de contacte de la companyia Disop, que presenten una deficiència per la qual els comprimits neutralitzadors no es dilueixen correctament en el temps requerit. Aquesta presència de peròxid sense neutralitzar a la solució pot provocar efectes adversos si entra en contacte amb la superfície ocular a través de la lent.

Dispo ja està enviant una nota d'avís dirigida tant a usuaris com a distribuïdors i establiments sanitaris per informar-los del problema que ha detectat i de les accions que cal seguir. Així mateix, ha publicat una llista amb les marques comercials, referències i números de lot afectats a l'Estat.

Les persones amb aquests productes hauran de deixar de fer-los servir "immediatament" però sense llençar-lo, ja que es pot contactar amb l'establiment on es van adquirir i exigir la devolució dels diners. En cas d'haver-ho fet servir recentment o notar alguna molèstia ocular, l'AEMPS ha recomanat rentar els ulls amb cura amb abundant solució salina o llàgrima artificial estèril, així com consultar amb un professional de salut visual.

Per als professionals sanitaris, l'organisme ha aconsellat revisar l'inventari per localitzar els productes i lots afectats. Els hauran de separar i posar "en quarantena", sense distribuir-los ni usar-los, i esperar les instruccions específiques del fabricant per retirar-los. Si s'ha subministrat algun producte afectat a altres distribuïdors o centres, cal remetre la nota d'avís adreçada als clients i, en cas d'haver-lo distribuït a usuaris finals, caldrà enviar la nota d'avís adreçada als usuaris.