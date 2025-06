El tresor medieval amagat en un poble català que no et pots perdre

A l’est de la comarca del Priorat, a pocs quilòmetres del Coll de la Teixeta, hi trobem un poble que no deixa indiferent ningú. S’estén al llarg de la vall del riu Cortiella, des del Molló, al límit amb el Baix Camp, i on neix el barranc de la Garranxa, afluent del Cortiella, fins a la confluència d’aquest amb el riu Siurana.

Un tresor medieval que no et pots deixar escapar, a menys de dues hores de Barcelona. National Geographic destaca Porrera com un dels pobles més pintorescos de Catalunya. Envoltat de vinyes, combina senyorialitat i ruralitat en el seu entramat urbà.

Una concentració única de rellotges de sol

El municipi presumeix de fins a 14 rellotges de sol del segle XIX, una de les majors densitats d’aquestes cavernes pròpies de la cultura catalana. Passejar pels seus carrers empedrats equival a recórrer un museu solar a l’aire lliure. Els més significatius són el rellotge vertical inclinat, el Rellotge de Tarda, a la plaça de la Guineu i el quadrant vertical inclinat, de grans dimensions, situat al carrer Pau Casals.

Un rellotge de sol és un instrument de mesura que assenyala les hores mitjançant l'ombra d'un gnòmon clavat dins d'un quadrant on hi ha marcades les línies horàries. El gnòmon sempre té la direcció paral·lela a l'eix de rotació terrestre i n'hi ha de diferents tipus, els més comuns són els verticals i els horitzontals.

Un passat revolucionari

Amb poc més de 400 habitants, Porrera es guanyà la fama de “la població més revoltosa de Catalunya” durant l’Edat Mitjana i fins a la Guerra de Successió. L’any 1171, la vila fou cedida al monestir de Sant Vicenç de Pedrabona i, posteriorment, al cartoixà d’Escaladei, moment en què es fortifica amb muralles i castells. Malgrat la destrucció de les defenses i del castell arran del suport austriacista enfront dels Borbons, el poble s’aixeca una i altra vegada, resistent com la seva gent.

La Cartoixa de Scala Dei, fundada al segle XII, és el punt de referència i visita obligada de la comarca. Els seus dominis ocupen actualment bona part del territori de la DOQ Priorat, que es caracteritza pels pendents de llicorella. Els seus vins són un reflex de les dures condicions climàtiques i de la peculiar orografia. La presència dels monjos fins a mitjans del segle XIX va afavorir decisivament el conreu de la vinya i la qualitat d’un producte que avui dia gaudeix de prestigi internacional.

Vi: història i recuperació econòmica

Més enllà del seu caràcter bel·licós, Porrera és part essencial de la DO Priorat. Destaca especialment la seva recuperació després de la plaga de la fil·loxera del segle XIX. L’antiga tradició agrícola i vitivinícola es manté viva, amb cellers reconvertides, com l’emblemàtica Vall Llach, impulsada pel cantant Lluís Llach.

La Ruta del vi del Priorat ofereix la possibilitat de visitar una gran quantitat de cellers que trobareu repartits per totes les poblacions per on transcorre la nostra proposta.

Què fer a Porrera?

El seu entorn natural és simplement espectacular: vinyes en terrasses, arquitectura medieval i naturals remots com cascades de més de 20 m amb piscines naturals fan de Porrera un indret idíl·lic per a una escapada autèntica, allunyada dels circuits turístics massificats.