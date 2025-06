Un món subterrani ple de secrets a només una hora de Barcelona

La muntanya de Montserrat és un emblema de Catalunya i poca gent sap que dins seu s'hi amaga un entramat de diverses coves que expliquen fets prehistòrics. Un d'aquests misteriosos espais és la Cova del Salnitre, pertanyent a Collbató.

Avui dia té un recorregut interior de 500 metres amb un lleu desnivell, però els seus 240 esglaons fan que es pugui visitar còmodament i viatjar per l'interior i, així doncs, es pugui reviure la llegenda.

Quin mite explica aquesta cova?

Per entendre la història que hi ha amagada, cal remuntar-se a milers d'anys abans de Crist, concretament en l'etapa del neolític. La Cova del Salnitre es va emprar com a refugi per als seus primers i primaris habitants.

Diversos indicis donen a entendre que el seu principal ús va ser com a assentament, però també fou un lloc per acomiadar-se dels éssers estimats, és a dir, per celebrar enterraments. Aquests costums es van mantenir fins a l'Edat de Bronze.

Tot i tenir aquest valor històric, la cova va ser oblidada fins que en l'època medieval va ser redescoberta pels monjos del Monestir de Montserrat. Aleshores va ser quan es va explorar el seu interior i es va descobrir l'emblemàtic mineral que caracteritza la cova: el salnitre.

Aquest mineral és d'origen biològic, prové dels excrements d'animals i humans. En els casos d'algunes coves, l'animal que abunda dins són els ratpenats i a partir de la seva matèria fecal es crea el salnitre.

Els monjos es van fer amb el salnitre cultivat durant molts anys i en esgotar-se la cova va tornar a ser oblidada. Justament, aquesta deixadesa va permetre s'amagués el famós bandoler Mansuet.

Mansuet Boxó i Xalabia, més conegut com "El Mansuet", és qui protagonitza una llegenda catalana vinculada al Timbaler del Bruc. És un personatge de la Guerra de la Independència que va lluitar contra els francesos i se'l va considerar un heroi.

Quan es va popularitzar la cova?

La Cova del Salnitre es va començar a explotar amb finalitats turístiques cap al 1850. Collbató era un indret de pas obligat per a qualsevol peregrí que es dirigís al Monestir de Montserrat. Des d'aleshores, s'hi van començar a fer moltes millores per facilitar-hi l'accés i la burgesia de Barcelona va augmentar progressivament les seves visites al poble i a les Coves.

Es va popularitzar tant que il·lustres personalitats com Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol i Antoni Gaudí no van deixar escapar l'oportunitat de gaudir de l'espai natural i màgic que es crea a Cova del Salnitre.