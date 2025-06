Vuit establiments catalans apareixen en el rànquing dels millors restaurants amb terrassa

Amb l'estiu arriben les ganes d'estar a l'aire lliure i passar bones estones en terrasses gaudint de la gastronomia i de begudes fredes. Per aquesta raó, s'ha fet un rànquing on es valora una cinquantena de restaurants amb terrassa per aprofitar durant l'estiu.

La restauració catalana no es queda curta, dels 50, n'hi ha vuit que són catalans i Catalunya se situa en la segona posició amb més restaurants dins del llistat. Els vuit establiments catalans de rànquing estan repartits entre la ciutat de Barcelona i Girona, concretament, a Sant Feliu de Guíxols, s'Agaró, Roses i Peralada.

El rànquing de TheFork Summer Hits ha estat elaborat partint de la ubicació privilegiada dels seus restaurants, el volum i qualitat de les ressenyes i la gastronomia. Tots els restaurants que apareixen al rànquing no baixen del 8,4 de nota i tots tenen una terrassa per gaudir de l'estiu. Pel que fa a la comunitat autònoma amb major nombre d'establiments és Andalusia amb 12 i és seguida per les Illes Balears i Catalunya, amb vuit establiments cadascuna.

Els restaurants catalans

El primer restaurant català del llistat se situa a Sant Feliu de Guíxols i és Sea Club Alábriga, els punts que s'han considerat més forts de l'establiment han estat les vistes al mar i l'immens espai que conté, més de 2.000 metres quadrats. Justament, aquest restaurant es va situar en la primera posició l'any passat, pel que fa a aquest any ha baixat fins al cinquè lloc. El que cal tenir en compte és que el seu preu de tiquet mitjà es troba vora els 70 euros.

En setena posició del llistat i en segona posició des de la perspectiva catalana, hi ha el Rooftop Garde, situat a Barcelona i que compta amb un jardí en el seu terrat. Seguidament, hi va el Rooftop Ohla Barcelona, situat, com l'anterior, en el terrat d'un hotel de luxe de Barcelona en ple barri Gòtic.

La resta de restaurants situats més enllà de la desena posició són Azul Rooftoop Barceloneta, La Taverna del Mar, El Xalet de Montjuïc, El Pirata Club i Celler 1923. Concretament, aquests darrers no gaudeixen de les vistes que compten els anteriors, tot i que no tenen gaire a envejar, però crida més l'atenció la qualitat de la seva gastronomia, de la mateixa manera que compten amb preus més "econòmics" que els anteriors. Tots aquests llueixen de la gastronomia mediterrània que es mostra a través dels seus plats.