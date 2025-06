Aquest és el millor plat del món el 2025, segons un nou rànquing

El planeta presenta una enorme riquesa cultural que s'expressa, entre altres coses, amb la gastronomia. Les grans civilitzacions de la història es caracteritzen per un aliment icònic o un plat tradicional que ha transcendit la seva caiguda, i els països d'arreu troben en el menjar i el beure un dels principals atractius turístics.

Per això, la guia turística en línia Taste Atlas elabora cada any el rànquing 100 Best Dishes in the World, que recull els 100 millors plats internacionals a partir de les votacions dels usuaris. Ara que comença la temporada d'estiu, acaba de publicar la llista del 2025 i el plat guanyador ha obtingut una puntuació de 4,78 sobre 5.

Es tracta de la lechona, un plat tradicional colombià que consisteix en un porc sencer rostit i farcit de ceba, pèsols, arròs, herbes fresques i altres espècies. És sobretot típica de la regió de Tolima i el Huila i es caracteritza pel contrast de la pell cruixent i daurada amb la carn tendra.

En segona posició hi ha la pizza napolitana, emblema d'Itàlia; i tanca el podi la picanya brasilera. Conformen el top 10 la rechta (Algèria), el phanaeng curry (Tailàndia), l'asado (Argentina), el cökertme kebabi (Turquia), el rawon (Indonèsia), el cag kebabi (Turquia) i el tibs (Etiopia).

El primer plat de l'Estat que hi apareix és el xai rostit, a la posició 21; per davant de les gambes a l'allet, al lloc 62. Amb tot, els països amb més representació a la llista són Itàlia, Argentina, el Japó i els del Sud-est asiàtic.