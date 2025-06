Com fer l'arròs perquè quedi perfecte, segons Ferran Adrià i Karlos Arguiñano

Que l'arròs quedi com desitgem de vegades és complicat. Si no prenem atenció queda dur, atapeït i d'una manera molt distant a la que volem o a com se serveixen en els bons restaurants. De vegades, després de ser bullit no queda amb la textura lleugera i amb els grans separats.

Existeixen diversos remeis que s'usen popularment per intentar salvar l'arròs i que com a mínim no sigui un disgust menjar-se'l: a vegades s'afegeix llimona o vinagre. Però hi ha altres mètodes més eficaços, que no aporten cap gust àcid i a més, són recomanats per professionals com Ferran Adrià o Karlos Arguiñano.

Un dels consells més senzills i efectius és el que recomana el conegut xef català Ferran Adrià: deixar l'arròs a remull durant com a mínim 30 minuts abans de cuinar-lo.

Aquest pas previ de l'ebullició marca la diferència, ja que sense gaire esforç, el gra absorbeix gran part de l'aigua i elimina una gran quantitat de midó. Així és com es pot evitar que els grans d'arròs s'enganxin entre si, a la vegada que afavoreix una cocció més homogènia.

Per altra banda, el xef basc aposta per bullir l'arròs com si fos pasta. És a dir, es basa a cuinar l'arròs amb molta aigua, colar-lo bé i passar-li aigua freda per sobre per tal que s'elimini el midó sobrant i tallar la cocció. A més, també recomana rehidratar l'arròs amb una mica d'oli i all per potenciar el gust i mantenir una textura lleugera.

Un altre truc molt útil és sofregir l'arròs amb un rajolí d'oli abans de ser bullit. El gra se segellarà i ajudarà que es mantingui ferm durant la cocció.

L'elecció del gra és el primer pas

Més enllà del mètode a l'hora de cuinar-lo, els dos reconeguts xefs coincideixen en el fet que no tots els tipus d'arròs es comporten de la mateixa manera. Per aconseguir arrossos que quedin desgranats es recomana l'ús del gra llarg, per exemple basmati o l'arròs vaporitzat. Aquests contenen una menor quantitat de midó i tendeixen a separar-se millor.

El principal enemic

Un error comú a l'hora de cuinar és remoure els ingredients que estan a l'olla o cassola. En aquest cas, l'arròs no necessita ser remogut, just al contrari. A l'hora de remenar-lo el gra es pot obrir i allibera gran part del midó i afavoreix que els grans s'enganxin entre si.