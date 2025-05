Quant pot durar l'arròs a la nevera en bon estat?

L’arròs és un dels aliments més comuns i pràctics que podem cuinar en grans quantitats, sigui per a un dinar ràpid o per preparar menjars per diversos dies. Però, quan en sobra , ens plantegem una pregunta important: quant de temps es pot guardar l'arròs a la nevera?

Encara que sembli que l’arròs és un aliment que es conserva bé en el frigorífic, la veritat és que hi ha factors essencials que determinen quant temps es pot emmagatzemar amb seguretat sense que representi un perill per a la salut.

El perill invisible de l'arròs a la nevera

Tot i que l’arròs pot semblar fresc i sense mala olor, un perill invisible pot amagar-se en ell. Un cop cuinat, l’arròs pot contenir espores de Bacillus cereus, un bacteri que és capaç de sobreviure a la cocció.

Això vol dir que, fins i tot després de ser cuinat, l’arròs pot continuar sent perillós si no es refreda i conserva adequadament. Si no es tracta correctament, aquestes espores poden alliberar toxines que provoquen intoxicacions alimentàries.

Quant de temps pot durar l’arròs a la nevera?

L’arròs cuinat, sempre que es conservi bé a la nevera, pot durar entre tres i cinc dies. Tanmateix, experts com la dietista Caroline Thomason suggereixen que, per a màxima seguretat, és millor consumir-lo en els primers tres o quatre dies després de la seva cocció.

Això suposa que s’ha de refredar ràpidament després de cuinar-lo i emmagatzemar-lo en un recipient hermètic per evitar que la humitat i les olors dels altres aliments el contaminin.

Perquè l’arròs es conservi al frigorífic de manera segura, és fonamental seguir aquests passos:

Refreda ràpidament l'arròs : Un cop cuit, deixa’l en una font o bandeja per tal que perdi la calor abans de posar-lo a la nevera. No el deixis a temperatura ambient durant més de dues hores per evitar el creixement de bacteris.

: Un cop cuit, deixa’l en una font o bandeja per tal que perdi la calor abans de posar-lo a la nevera. No el deixis a temperatura ambient durant més de dues hores per evitar el creixement de bacteris. Utilitza un recipient hermètic per l'arròs a la nevera : Un bon tupper amb tancament segur és essencial per evitar la contaminació de l’arròs amb altres aliments i per mantenir-lo fresc.

: Un bon tupper amb tancament segur és essencial per evitar la contaminació de l’arròs amb altres aliments i per mantenir-lo fresc. Comptar els dies: Un cop dins de la nevera, calcula bé els dies. Si han passat més de quatre dies, és millor no arriscar-s’hi. Si preveus que no el consumiràs en aquest temps, millor passar-lo al congelador.

Què passa amb el reescalfament?

Una de les preguntes més comunes sobre l’arròs és si es pot tornar a escalfar sense problemes. Tot i que es pot reescalfar, cal saber que les toxines produïdes per Bacillus cereus no es poden eliminar simplement escalfant l’arròs.

Per això, és essencial garantir que l’arròs arribi als 74 °C quan es reescalfi. Un microones o una paella poden ser útils per a aquest propòsit, però sempre cal remoure bé per evitar zones fredes.

Si l’arròs ha estat reescalfat diverses vegades o ha estat guardat a la nevera durant més de tres dies, és millor no arriscar-se a menjar-lo.

Què fer si no es consumeix en tres dies?

Si no preveus menjar tot l’arròs cuit en tres o quatre dies, una bona opció és congelar-lo. El congelament és una excel·lent solució per mantenir l’arròs a llarg termini sense que es deteriori. Només cal dividir-lo en porcions, col·locar-lo en recipients o bosses aptes per a congelar i consumir-lo en un termini de sis mesos.

Per a mantenir l’arròs segur i evitant possibles malalties, és important seguir unes pautes bàsiques: coure’l bé, refredar-lo ràpidament i conservar-lo adequadament. Si el cuinem i el conservem de manera correcta, pot ser un aliment pràctic i saludable per a diversos dies, però sempre cal vigilar el temps de conservació. I recorda, si tens dubtes sobre la seva seguretat, millor no arriscar-te!