Una part blanca flotant a la clara de l'ou? Això és el que significa

Si un aliment no falta en moltes llars arreu són els ous. Aquest producte, a part de ser força assequible, és interessant a nivell nutricional i pel sistema immunològic i es pot fer servir en una àmplia varietat de receptes i combinacions.

És habitual que, just en el moment que es trenca la closca per alliberar l'interior, hi hagi una part blanca i espessa sobre la clara de l'ou. Davant dels dubtes, molts usuaris opten per no utilitzar aquest producte, ja que pensen que és un signe de mal estat. Però és realment així? Què significa?

Aquesta vegada, l'encarregat de resoldre l'interrogant ha estat el farmacèutic Álvaro Fernández a través d'un vídeo compartit a TikTok. La resposta, a diferència del que molts pensen, és que la part blanca sobre la clara és un indicador de qualitat.

L'especialista explica en el clip que aquest element, que rep el nom de calaza, és completament natural i que, a mesura que l'ou envelleix, es desfà.

@farmaceuticofernandez 🎥 ¿Esa parte blanca como un hilito que a veces ves flotando en la clara del huevo? No es un fallo, no es un nervio, y no tienes que quitárselo. Se llama chalaza… y es buena señal. 🥚✔️ La chalaza es como un par de cordones de proteína que mantienen la yema en su sitio, bien centrada y protegida, como si el huevo tuviera cinturón de seguridad. Y lo mejor: cuanto más visible, más fresco es el huevo. 🔍 ¿Es comestible? ✔️ Totalmente. ✔️ Está hecha de proteína pura (como el resto de la clara). ✔️ No tiene sabor ni textura rara tras cocinarse. 💡 No la quites, no hace falta. No es una vena, no es un embrión, no es nada raro. Es solo una parte natural del huevo que, de hecho, te indica que está en buen estado. Si ves chalaza, no la apartes con la cuchara como si fuera un alien. Es señal de frescura y te la puedes comer sin problema.

Per això, recomana als internautes no intentar desfer-se de la taca blanca. "És proteïna i manté el rovell suspès en el centre de l'ou", explica. Per tant, el fil blanc indica bones condicions i frescor. "És una ximpleria treure-ho, t'ho pots menjar", assegura Fernández.