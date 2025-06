Plàtans o bananes? Un expert revela quin és més sostenible, nutritiu i de proximitat

Sovint costa de distingir entre plàtans i bananes, però últimament el seu preu al supermercat sí que té una gran diferència. El cost del plàtan de Canàries s'ha inflat per sobre dels tres euros mentre que el de la banana es manté entorn de l'euro i mig. Però realment hi ha diferències entre plàtans i bananes? Doncs sí.

Segons explica el Tècnic Superior en Dietètica, Álvaro Vargas, a nivell alimentari, el plàtan de Canàries conté molt més potassi, fòsfor i menys sodi que la banana i també és més ric en magnesi. La banana aporta una mica més de calci.

Una altra gran diferència es dona també en la producció. El plàtan es cultiva en extensions de terreny més petites, cosa que encareix la producció. La banana, en canvi, prové de grans plantacions intensives, molt més agressives amb el medi ambient. El plàtan de Canàries es cultiva a Espanya, amb costos laborals més alts, tot i que això també implica salaris més dignes.

Finalment, la banana s'exporta verda en gegantins vaixells refrigerats, la qual cosa allarga la seva vida útil i permet ajustar millor el preu. El plàtan necessita un transport més ràpid per conservar-ne la qualitat. L'expert en dietètica conclou la seva explicació recomanant el plàtan de canàries com una opció més "sostenible nutritiva i de proximitat". Però conscient de l'augment del seu preu, recomana altres fruites de proximitat com la poma, més assequibles per la butxaca.

On s'ha de conservar els plàtans?

Malgrat que moltes persones opten per deixar els plàtans al taulell de la cuina o a la nevera, ambdós espais poden ser contraproduents. Segons un article de la cadena de supermercats Aldi, el frigorífic no és recomanable per conservar aquesta fruita tropical, ja que les baixes temperatures n'alteren la textura, n'enfosqueixen la pell i n'acceleren el deteriorament.

Per altra banda, tampoc és bona idea deixar els plàtans en zones amb corrent d'aire o amb l'impacte de llum solar directa, ja que aquests factors n'estimulen la maduració. Així doncs, la millor opció és conservar aquesta fruita en un lloc fresc, a temperatura ambient, i sense estar a prop de zones que emetin calor, com pot ser prop de la torradora, del taulell de la cuina o de la placa de cocció.