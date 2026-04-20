Ni a la nevera ni al taulell de la cuina: el millor lloc per conservar els plàtans

El plàtan és una de les fruites més consumides. El sabor, la textura cremosa i la practicitat el converteixen en un aliment bàsic de la nostra dieta, especialment entre nens, esportistes i els que busquen una font ràpida d'energia i potassi. Tot i això, un dels seus grans inconvenients és que madura amb massa rapidesa.
En uns dies pot passar d'un aspecte perfecte a estar cobert de taques negres o amb l'interior excessivament tou. És per això que cal saber com conservar-lo correctament. Però, què hem de tenir en compte? Doncs una de les claus és conèixer quina és la millor posició de la casa per deixar-lo.
Malgrat que moltes persones opten per deixar els plàtans al taulell de la cuina o a la nevera, ambdós espais poden ser contraproduents. Segons un article de la cadena de supermercats Aldi, el frigorífic no és recomanable per conservar aquesta fruita tropical, ja que les baixes temperatures n'alteren la textura, n'enfosqueixen la pell i n'acceleren el deteriorament.
Per altra banda, tampoc és bona idea deixar els plàtans en zones amb corrent d'aire o amb l'impacte de llum solar directa, ja que aquests factors n'estimulen la maduració. Així doncs, la millor poció és conservar aquesta fruita en un lloc fresc, a temperatura ambient, i sense estar a prop de zones que emetin calor, com pot ser prop de la torradora, del taulell de la cuina o de la placa de cocció.
Si la cuina no està ben ventilada, també es pot recórrer a la nevera com a mesura excepcional. Ara bé, cal col·locar els plàtans en una bossa de paper i situar-los a la part menys freda de l'electrodomèstic per evitar els canvis bruscos de temperatura.
El mite de les taques
El mite de les taques dels plàtans és un dels més estesos a l'imaginari col·lectiu dels aliments, i fa que moltes persones el llencin abans del que tocaria en pensar que els punts negres de la pell representen que l'aliment està en mal estat. La realitat, però, xoca frontalment amb aquest mite, ja que els punts foscos que apareixen a la pell formen part del procés de maduració de la fruita i no són un indicador automàtic de deteriorament.