El mite de les taques del plàtan, un fals senyal que porta a llençar-lo abans d’hora

El mite de les taques dels plàtans és un dels més estesos a l'imaginari col·lectiu dels aliments, i fa que moltes persones el llencin abans del que tocaria en pensar que els punts negres de la pell representen que l'aliment està en mal estat. La realitat, però, xoca frontalment amb aquest mite, ja que els punts foscos que apareixen a la pell formen part del procés de maduració de la fruita i no són un indicador automàtic de deteriorament.
És normal que, amb el pas dels dies, quan el plàtan madura, el seu aspecte canviï progressivament, ja que el midó es transforma en sucres i endolceix la fruita. Aquest procés, a banda de modificar l'aspecte exterior del plàtan, també en modifica el gust i el tacte, que passa a estar més tou que quan és madur. Això, però, no vol dir que no pugui menjar-se, ja que només la mala olor, els fongs visibles o una polpa excessivament líquida són senyals clars de descomposició.
Llençar un plàtan pel seu aspecte exterior és, en la majoria dels casos, una resposta estètica, no sanitària. Aquesta creença popular, molt estesa, contribueix al malbaratament alimentari de fruites que estan en perfecte estat, és per això que entendre com funciona la maduració dels aliments permet consumir-la en el moment òptim i evita que es llenci menjar a la brossa.
Mai a la nevera
Una de les claus per allargar la vida dels aliments és conservar-los correctament. David Céspedes, un metge especialitzat en envelliment, assegura que en el cas dels plàtans no han d'anar mai a la nevera. Tal com explica en un vídeo del seu canal de TikTok, ni plàtans, ni tomàquets, ni cebes, ni alls han de guardar-se al refrigerador. Amb la ceba i els plàtans és menys habitual, però els tomàquets és molt comú voler-los conservar dins la nevera.