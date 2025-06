L'Enigma d'Albert Adrià, l'únic català entre els 50 millors restaurants del món

El restaurant Enigma, d'Albert Adrià, és l'únic català que ha estat inclòs la nit d'aquest dijous a la prestigiosa llista 50Best, que recull els 50 millors restaurants del món. A més, Adrià ha rebut el premi Chef's Choice, el guardó que voten els mateixos cuiners per reconèixer el millor xef del planeta.

De fet, és l'estrena de l'Enigma al rànquing gastronòmic The World's 50 Best Restaurants 2025. Enguany ha escalat fins a la posició número 34, després que l'edició passada es quedés a les portes, al 59è lloc. La cerimònia d'entrega dels guardons ha tingut lloc aquest dijous a Torí i Adrià ha estat un dels grans protagonistes.

Al seu torn, el Disfrutar de Barcelona ha entrat a la categoria Best of the Best, reservada per als 10 restaurants que ja han arribat al número 1 mundial. No és el primer representant català a l'Olimp de la gastronomia, ja que ja hi eren El Bulli, de Ferran Adrià, i El Celler de Can Roca, dels germans Roca.

I, pel que fa als restaurants de la resta de l'Estat, el més destacat és el basc Asador Etxebarri de Bittor Arguinzoniz, que ha tornat a quedar en segona posició com l'any anterior amb una proposta de brasa amb ingredients de la màxima qualitat. A banda, el DiverXO de Dabiz Muñoz ha acabat en la quarta posició.

Amb tot, el millor restaurant del món per la llista 50Best és el Maido, que es troba a Lima, al Perú. El xef al capdavant del projecte és Mitsuharu Tsumura i està especialitzat en cuina nikkei amb ingredients peruans i tècniques tradicionals japoneses.

La proposta gastronòmica de l'Enigma

L'Enigma es basa en una oferta inspirada en els productes de temporada, a la qual se suma l'experiència del xef durant els 40 anys de trajectòria professional. El local, ideat per l’estudi d’arquitectura RCR Arquitectes, està situat al carrer Sepúlveda de Barcelona. El menú del restaurant al barri de Sant Antoni es basa en prop de 25 elaboracions, que canvien segons el cicle dels productes, amb plats que hi són tot l’any i altres que s'hi incorporen en funció de la temporada.