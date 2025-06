A l'hora de planejar les pròximes vacances, hi ha un detall que no ha de passar desapercebut: els impostos turístics. Aquests càrrecs locals, que s'estan elevant any rere any a moltes destinacions, permeten a les ciutats millorar la seva economia i compensar l'impacte del turisme massiu.

El que de primeres pot semblar una tarifa pràcticament simbòlica pot arribar a costar centenars d'euros que són un afegit més a la factura de l'allotjament. Per ajudar els viatgers a decidir, el portal de reserves d'allotjaments de vacances Holidu ha fet una anàlisi i ha creat un rànquing europeu de les ciutats amb els impostos turístics més alts.

Les ciutats europees amb les taxes turístiques més altes

Amsterdam: 18,45 euros

Amsterdam ostenta el títol de la ciutat amb l'impost turístic més alt del món, cobrant als visitants el 12,5% del valor total de la reserva durant l'estada. Aquest impost forma part de l'estratègia de la ciutat per gestionar el turisme excessiu, donar suport al manteniment urbà i garantir que el turisme contribueix als serveis públics i a la riquesa. La capital neerlandesa busca equilibrar els beneficis econòmics del turisme amb la qualitat de vida dels residents. El valor de 18,45 euros és una mitjana entre tots els tipus d'allotjament.

Atenes: 8,17 euros

Grans ciutats gregues ocupen el segon lloc a la classificació. Al país hel·lè hi ha un impost turístic diari que té com a objectiu donar suport a les infraestructures i les iniciatives de turisme sostenible. L'impost no és uniforme i varia segons el tipus d'allotjament i l'època de l'any. Les taxes són més baixes durant la temporada baixa (de novembre a març), però la mitjana de la recaptació a Atenes se situa en 8,17 euros per persona i nit.

Berlín: 7,38 euros

Berlín té una taxa turística amb un tipus del 7,5% sobre el cost net de l'allotjament, vigent des de l'1 de gener de 2025. Aquest augment, respecte del 5% anterior, s'aplica a totes les estades de curta durada, incloses les de negocis, i suposa un canvi significatiu a la política aplicada fins ara. L'impost s'aplica a la tarifa bàsica de l'habitació i els recapten directament els proveïdors d'allotjament.

Milà: 6,44 euros

Milà ha ajustat les seves taxes turístiques per al 2025, amb la taxa màxima ascendint a set euros per persona i nit per als hostes allotjats a hotels de quatre i cinc estrelles. Els allotjaments de curta durada i de vacances, incloses les plataformes més populars, han vist augmentar les seves tarifes, que ara se situen en 6,30 euros per persona i nit.

Roma i Florència: 6,13 euros

A Roma, la taxa turística varia segons el tipus d'allotjament i la categoria. A partir del 2025, els hostes que s'allotgin en hotels de cinc estrelles pagaran 10 euros per persona i nit, mentre que els de quatre estrelles pagaran 7,50 euros. La taxa es redueix per als allotjaments de menor categoria: sis euros per als de tres estrelles, cinc euros per als de dues estrelles i quatre euros per als d'una estrella.

A Florència, la taxa turística també depèn de la categoria de l'allotjament: vuit euros per persona i nit per als de cinc estrelles, set euros per als de quatre estrelles. Les tarifes es redueixen per als hotels de menor categoria: sis euros per als de tres estrelles, 4,50 euros per als de dues estrelles i 3,50 euros per als d'una estrella.

Bolonya: 5,93 euros

A partir de l'1 d'abril del 2025, Bolonya ha implementat un impost turístic per a l'Any Jubilar, amb tarifes que varien segons el preu de l'allotjament. Els allotjaments amb un preu superior a 121 euros per nit estan subjectes a la tarifa de set euros per persona i nit. Altres tarifes inclouen 6,50 euros per a estades d'entre 71 euros i 120,99 euros, 5,80 euros per a estades d'entre 31 euros i 70,99 euros i quatre euros per a estades de menys de 30,99 euros per nit.

Calcula la taxa turística que pagaràs en cada país