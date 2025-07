Mentre el preu de l'habitatge creix sense aturador a Catalunya, en un petit indret de França s'ha invertit la dinàmica per complet. Per tal de fer front al despoblament han pres una decisió ben diferent de l'Estatut dels Municipis Rurals del Parlament.

Ambert és un poble de 6.500 habitants del sud-est de França amb taxes de desocupació d'habitatges de fins al 60%. Per fer-hi front, l'Ajuntament fa dos anys que va optar per una política insòlita. Posar habitatges a la venda per 1 euro. Sí, sí 1 (un) euro.

De moment, la resposta ha sigut bona. Fa dos anys es va afegir una nova classe a l’escola d’Ambert, senyal que hi ha més infants al poble, i s'ha reformat l’antic edifici de la Cambra de Comerç i Indústria faran que reobri com a espai públic –amb llocs de treball per a la gent del poble– l’any 2026.

Ara bé, a banda de pagar un euro, hi ha un seguit de requisits que cal complir per poder comprar una casa. No es pot utilitzar com a segona residència i s'hi han de fer tasques de neteja i manteniment. A banda de renovar tot el mobiliari que sigui necessari.