El Parlament aprova l'Estatut de Municipis Rurals, l'eina per revertir el despoblament

El Parlament ha aprovat aquest dimecres l'Estatut de Municipis Rurals amb el vot de tots els grups menys Vox, que hi ha votat en contra. L'objectiu de la proposta és revertir el despoblament rural, garantir l’arrelament de les persones i afavorir el reequilibri territorial.

Es preveu que el nou marc legal beneficiarà 608 municipis de menys de 2.000 habitants, 12 més dels que preveia inicialment el projecte de llei. El projecte de llei defineix, per primera vegada, què és un municipi rural i, per tant, se li dona un reconeixement específic.

Actualment, a Catalunya el 75% de la població es concentra en zones urbanes, mentre que el 25% restant viu en nuclis rurals. Del total de 947 municipis que hi ha a Catalunya, se'n podran beneficiar 608 municipis. D’aquests, 213 són rurals, 381 reben la consideració de municipi rural d’especial atenció perquè tenen una població inferior als 500 habitants, 2 són municipis rurals assimilats i els 12 restants s’han incorporat durant la tramitació parlamentària.

Per comarques, els 12 municipis nous que s'han incorporat són: al Gironès (Bordils, Cervià de Ter i Flaçà), al Tarragonès (Nou de Gaià, Perafort, Riera de Gaià i la Secuita), al Baix Camp (Maspujols), Maresme (Òrrius i Sant Iscle de Vallalta) i al Vallès Oriental (Santa Maria de Martorelles i Vilalba Sasserra).

Classificació revisable

La classificació de municipi rural i de municipi rural d’especial atenció es revisarà cada quatre anys, dins els sis mesos següents a la constitució dels nous ajuntaments resultants de les eleccions municipals. Després del tràmit parlamentari, l'Estatut incorpora una nova finalitat, que és la de promoure i garantir l'accés al coneixement i l'ús del català i de l'aranès.

Entre la bateria de mesures destaca la creació d’un sistema de finançament propi, que estableix un fons específic de municipis rurals de caràcter incondicionat que anirà lligat a la llei de pressupostos. I també s'estableix una línia específica d’inversions per als municipis rurals perquè facin front a la regressió demogràfica i a l’envelliment de la població.

L'Estatut de Municipis Rurals promou l’aplicació d'incentius fiscals per afavorir la compra i la rehabilitació d’habitatges, i la reducció de la càrrega burocràtica dels ajuntaments que serà possible gràcies a la creació d’un portal únic a la seu electrònica de l’Administració que integrarà tots els tràmits, serveis i informacions que afecten aquest tipus d’ajuntaments.

"Dia històric", segons el PSC

És el primer projecte de llei que el govern de Salvador Illa va enviar al Parlament. L'anterior executiu de Pere Aragonès ja va aprovar aquesta mateixa llei, però la iniciativa va decaure quan es va acabar la legislatura de manera anticipada. Segons el Govern, l'Estatut de Municipis Rurals suposarà un "punt d’inflexió" que garantirà una adequada prestació dels serveis públics i n’impulsarà el desenvolupament econòmic i social.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat que avui "sí que sí" el país viu un "dia històric" perquè, segons ha dit, la llei servirà per fer avançar el país. Així mateix, s'ha compromès a desplegar l'Estatut de Municipis Rurals. Dalmau ha assegurat que aquesta és una voluntat tant del Govern com del conjunt de la cambra i dels alcaldes i alcaldesses. Finalment, ha remarcat que s'aprova per una "àmplia majoria".