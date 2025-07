Quantes passes per minut s'han de fer per mantenir-se en forma?

Fer mil passes diàries és la recomanació per a mantenir-se en forma, les empreses i la gent ho sap, i per això existeixen incomptables aplicacions mòbils o rellotges intel·ligents que monitoren les passes, la qualitat de la son i el ritme cardíac. Però quantitat de passes importa, si no que la qualitat de la caminada és fonamental.

Un innovador estudi dirigit per investigadors de la Facultat de Medecina de la Universitat de Chicago, als Estats Units, ha comprovat que caminar lleugerament més ràpid produeix millores significatives en la funció física de la gent gran o en risc de fragilitat, segons publica Plos One. En un segon estudi, els investigadors van desenvolupar i van provar una aplicació per a telèfons intel·ligents dissenyada per mesurar amb precisió el ritme de la caminada, facilitant així la integració d'aquesta pràctica beneficiosa a la vida diària.

La velocitat de la marxa, és a dir, el nombre de passes per minut és una forma intuïtiva i pragmàtica de mesurar la intensitat de la passejada. El doctor, Daniel Rubin, d'UChicago Medicine, es va interessar en la cadència gràcies a la seva experiència clínica en l'avaluació de pacients d'edat avançada que es preparaven per a una cirurgia. En una anàlisi secundària d'un assaig controlat i aleatori, Rubin i els seus companys investigadors van estudiar els ancians classificant-los com a fràgils o "prefràgils".

Els participants es van inscriure en programes de caminades dins de les seves comunitats de jubilats i van ser guiats i avaluats per personal de recerca clínica, i se'ls va mesurar la cadència de les passes a través d'un dispositiu lligat a la cuixa. A un grup se'l va animar a caminar "el més ràpid possible de manera segura", mentre que un altre grup va caminar al seu ritme habitual i còmode.

Les conclusions de l'estudi

Els resultats de l'estudi van mostrar beneficis clars: aquells que van augmentar la seva cadència en almenys 14 passes per minut per sobre del seu ritme, habitualment de 100 passes per minut, van experimentar millores substancials en la seva capacitat funcional, demostrada per la seva capacitat de caminar distàncies més llargues.

"Les persones que no han experimentat la fragilitat no poden imaginar la gran diferència que suposa no cansar-se a l'hora d'anar al supermercat", afegeix Rubin. La investigació destaca que caminar és un exercici àmpliament accessible amb importants beneficis per a la salut. "Inclús caminar de forma casual ha tingut efectes positius en els participants", assegura Rubin.

Per utilitzar la cadència com a guia per a la intensitat de la passejada, cal començar mesurant el ritme habitual en passes per minuts per establir un punt de referència. A partir d'allà, s'ha d'intentar augmentar fins a trobar un nivell que resulti còmode, però es vagi més de pressa.

Per a mantenir una cadència constant i elevada, Rubin recomana emprar una aplicació de metrònom que sincronitza les passes amb el ritme cardíac. Si bé, l'aplicació Walk Test, creada pels investigadors, encara no està disponible per a tot el públic, les aplicacions de metrònom són una bona opció per ajudar els caminadors a mantenir el ritme i a seguir el progrés al llarg del temps. Aquests mètodes poden ajudar a integrar passejos a un ritme emès ràpid en les rutines diàries, oferint una estratègia simple, però efectiva per a les persones que desitgen mantindre's en forma i saludables.