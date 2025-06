Ni dieta ni exercici intens: aquest canvi pot rejovenir-te 10 anys, segons un expert de Stanford

T'has preguntat alguna vegada si podries retrocedir el rellotge biològic i sentir-te més jove? Per a David Furman, expert en longevitat de la Universitat de Stanford, la resposta no es trobava en fàrmacs ni en dispositius tecnològics, sinó en un canvi radical en la seva rutina diària.

L'any 2019, Furman va decidir abandonar la seva vida habitual i traslladar-se amb la seva família a una cabana minimalista situada al mig del bosc a la zona rural del nord de Califòrnia. Allà, va començar el seu experiment personal per allunyar-se de la contaminació ambiental, el consum excessiu d'electricitat i la vida sedentària.

Furman va optar per una vida analògica: sense dispositius electrònics, sense cadires, amb l'ús mínim d'electricitat i, fins i tot, eliminant els netejadors industrials de la seva casa. Amb aquest canvi radical, volia comprovar si una vida més connectada amb la natura i amb hàbits més saludables podria realment influir en la seva salut i longevitat.

Resultats sorprenents: el seu cos va retrocedir 10 anys

Després de tres anys en aquest estil de vida, Furman es va sotmetre a la mateixa prova cel·lular que havia fet abans del seu experiment. Els resultats van ser sorprenents: la seva edat inflamatòria, una mesura de l'envelliment biològic basada en la inflamació crònica del cos, va baixar fins a 32 anys. Això vol dir que, en termes biològics, va reviure gairebé 10 anys. Un resultat impactant que va validar la seva teoria: un canvi radical en el seu estil de vida havia tingut un efecte tangible en el seu cos.

L'impacte de reduir l'estrès ambiental

Una de les claus de l'èxit de Furman va ser la reducció de l'estrès ambiental i l'estímul constant que ofereixen les vides modernes. En desconnectar-se dels dispositius electrònics i viure en una cabana sense la pressió d'estar connectat en tot moment, Furman va experimentar una millora en la seva salut mental i física. Això es deu a la disminució de l'estrès crònic, un factor conegut per accelerar l'envelliment i augmentar el risc de malalties cardiovasculars, diabetis i altres afeccions relacionades amb l'edat.

Un estil de vida analògic per a la salut

En molts aspectes, la vida moderna es caracteritza per la sobreexposició a estímuls digitals i l'excessiu consum de productes químics i aliments processats. A través del seu experiment, Furman va demostrar que retornar a hàbits més simples i naturals pot ser una forma eficaç de millorar la salut general i, fins i tot, revertir alguns dels efectes de l'envelliment. Això no vol dir que s'hagin d'abandonar tots els avenços tecnològics, però sí que ressalta la importància d'optar per una vida més equilibrada i menys dependent de l'estrès i la sobrecàrrega d'informació.

El futur de la longevitat: un enfocament holístic

Furman no és l'únic a proposar que el canvi en l'estil de vida és clau per viure més temps i amb més salut. Els experts en longevitat aconsellen combinar una alimentació saludable, l'activitat física regular, la desconnexió digital i una bona qualitat de son per aconseguir millorar la salut a llarg termini. Tot i que els avenços científics en medicina i biotecnologia són importants, l'enfocament holístic de Furman suggereix que la resposta per viure més i millor pot estar, en gran part, en les nostres pròpies mans.

Amb aquest experiment personal, Furman ha oferit una visió diferent sobre la longevitat: el benestar no només depèn de la genètica, sinó de com decidim viure cada dia. Potser el secret per viure millor no és buscar la font de l'eterna joventut en pastilles o tecnologies avançades, sinó en un retorn als hàbits més simples i naturals de la vida.