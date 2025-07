El truc d'àvia perquè les amanides aguantin millor la calor

Amb l'arribada de les altes temperatures, tots els aliments frescos pateixen més per mantenir-se en bon estat i bons. Per aquesta raó, l'escriptora americana Molly Adams, ha explicat com la seva àvia mantenia el cogombres frescos i cruixents durant l'estiu.

L'àvia de la Molly Adams era coneguda per les seves inconfusibles conserves de cogombrets en vinagre, que tenen "aquell toc dolç i aromàtic que tothom esperava cada any", descriu l'escriptora. Quan arribava la temporada dels cogombres per adobar, en preparava un bon carregament i els guardava amb cura al celler per passar l’hivern. "Si tenies sort, te’n deixava endur un pot quan la visitaves", relata la neta de la família Adams.

"A casa nostra, aquells pots gairebé es disputaven. Tenien una textura cruixent i un sabor fresc que no s’assemblava gens als que es troben als supermercats". Això feia que poguessin acompanyar qualsevol plat amb un toc que combinava perfectament amb l'ingredient principal.

"He intentat replicar-los algun cop, i això m’ha fet entendre per què era tan reservada a l’hora de repartir-los", diu Molly Adams. L'elaboració és laboriosa, el procés és llarg i el resultat no dona per a grans quantitats, per això la seva àvia els guardava bé i era selectiva a l'hora d'oferir-los a altra gent.

"Tot i que avui dia no faig gaire conserves", revela l'escriptora, hi ha una tècnica que va aprendre de la seva àvia i que aplica cada estiu, concretament en les amanides de cogombre. El seu truc per aconseguir els millors cogombres cruixents era remullar-los en aigua molt freda.

El secret per a una bona amanida de cogombre

Quan es prepara l'amanida de cogombre, el primer que s'ha de fer és reduir la humitat. Un cop tallats a rodanxes, s'han de col·locar en un bol gran. Fer capes alternades de cogombres, una mica de sal gruixuda i glaçons de gel és la clau. Un cop es té tot barrejat, cal cobrir el bol amb un drap de cuina, i si es posa pes sobre del drap perquè premsi els cogombres, el gel i la sal, millor que millor.

La sal extreu l’aigua i el gel ajuda a mantenir els cogombres ferms. Cal que reposin uns 30 minuts, o fins a una hora si es té temps. Després, s'han d'eixugar i premsar lleugerament per eliminar tota l’aigua possible i assecar-los bé abans dde servir o barrejar amb el que vulguem. Si es vol es pot aprofitar al màxim tot el que s'obté dels cogombres, es pot guardar l’aigua: és ideal per fer begudes refrescants a l’estiu.