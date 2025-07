Aquest és el producte més rendible pels bars: ni cafè ni menú

Tot i la moda de locals d'hamburgueses aixafades i l'augment de restaurants dedicats a plats estrangers, els bars segueix sent un dels establiments més típics de la península Ibèrica. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'any 2024 hi havia vora els 180.000 locals de begudes.

Abraham Galer (@abrigaca) coneix bé el món de la restauració: és cambrer i utilitza les xarxes socials per a explicar detalls del sector i realitzar contingut d'humor amb situacions que ha viscut en el seu treball. En un pòdcast, Galera ha revelat quin és l'article que dona més diners en un bar a l'Estat espanyol.

Segons l'humorista, molta gent opina que és el cafè el que genera més diners als bars, ja que fer-lo és molt barat. Però l'expert no està d'acord: "El cafè, si el vengués a set euros, sí que trauria benefici". No és que amb el cafè es perdi diners, si es fan els comptes, sí que es generen bons beneficis: "Si em costa la bossa 20 euros, en faig 100 cafès, són 200 euros" calcula el cambrer.

Tot i els càlculs, Galera diu que "aquest cost no és real", perquè hi ha més coses darrere d'aquella tassa de cafè que fa que no sigui tan rendible. "Al final el vens a un euro i poc. Entre que la gent està una hora prenent només aquell cafè, el temps, que t'agafa el wifi, l'electricitat, has de netejar el got, el plat, has d'estar pendent d'ell durant tota l'estona per si necessita alguna cosa...", valora Abraham Galera.

"Una ampolla costa 20 euros i amb dos o tres cubates s'amortitza"

La realitat és que el producte que més diners dona als bars "és l'alcohol, és clar", diu el cambrer. La seva resposta no es refereix a qualsevol mena de beguda alcohòlica, sinó als licors i altres begudes destil·lades. Tot i el que el consum d'alcohol a l'Estat ha baixat els darrers anys, segueix sent un dels països europeus on més es beu. I pel que fa a Europa, és el continent que lidera el consum d'alcohol amb 8,8 litres per persona a l'any, segons l'OMS.

L'alcohol és la droga més consumida a Espanya, segons l'última enquesta EDADES. Pràcticament, la totalitat de la població espanyola (93%) ha begut alcohol en algun moment de la seva vida i un 63% ho ha fet aquest últim mes. Tot i això, el consum intensiu ha decrescut: l'any 2024, un 14,7% d'aquesta població diu haver-se d'emborratxar enfront d'un 16,7% l'any 2022.

Per això, per als bars és molt senzill amortitzar el cost de l'alcohol, segons explica Galera: "La gent compra una botella de Valentines a 20 euros amb dos o tres cubates ja la tens amortitzada. I si fas 10 o 12, només has de multiplicar per molt una cosa que és ràpida i senzilla de servir".

El menú diari és el menys rendible

Amb el que es guanya menys diners és amb el menú del dia. Aquesta popular oferta gastronòmica es converteix més en un servei per a la població que en una forma de negoci, argumenta. Per a rendibilitzar-lo, diu l'expert s'afegeixen complements extres a afegir a aquesta carta tancada.