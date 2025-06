Una amanida grega que triomfa a l'estiu i agrada a grans i petits

Amb l'arribada de l'estiu també hi ha canvis a la cuina. Marxen les sopes i els plats calents i venen de gust creacions fredes, ràpides de fer i amb gust. Però sovint trobar idees és difícil i fer una amanida clàssica amb enciam tomàquet i pastanaga acaba sent una rutina molt repetida. En els últims temps ha guanyat força una alternativa: la fasolakia, una amanida tradicional de la cuina grega ideal per als mesos de calor.

La fasolakia és una amanida feta a base de mongetes i tomàquet, però amb l'afegit del formatge feta i la possibilitat de complementar-ho tot plegat amb carn o peix. És una manera diferent de menjar verdures que agrada tant a grans com a petits

Com es prepara?

Per elaborar la fasolakia el primer que cal fer és tallar la ceba en juliana i ratllar els alls per deixar-los amb una textura pastosa. Després d'això, cal rentar-los i assecar-los. Posteriorment, entra en acció el protagonista del plat: les mongetes. Cal tallar-les en trossos d'uns quatre centímetres de llarg.

Paral·lelament, en una cassola s'escalfen tres cullerades d'oli d'oliva a foc mig i s'hi afegeix l'ordi i l'all. Es va remenant tot i s'hi posa sal. Haurà d'estar al foc fins que l'ordi estigui adobat sense arribar a daurar-se. Un cop aquest en aquest punt, s'hi afegeixen les mongetes i el tomàquet. També s'hi posa l'orenga, la sal, el pimentó i s'hi llença aigua. Després es deixa a foc baix, tapat i cuinant durant uns 30 minuts aproximadament.

Cal destapar la cassola, remenar i tornar a deixar cuinant 20 minuts més fins a la salsa hagi reduït i el tomàquet estigui concentrat. Després de comprovar que està bé de sal, s'hi afegeix el suc de mitja llimona i un grapat d'anet fresc i julivert picat.

Però això no és tot. Se li pot afegir formatge feta, un producte típic de Grècia que li dona un valor afegit al plat. La fasolakia funciona perfectament com a complement de la carn i el peix, i fins i tot es pot barrejar tot plegat.