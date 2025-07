El truc infal·lible perquè la truita de patates quedi més cremosa

La truita de patates és un aliment que agrada a molta gent, però també existeix una gran diversitat d'opinions en vers com fer-la, des de la interminable discussió sobre si se li ha de posar ceba o no, fins a quin és el millor punt de cocció.

Com és habitual cada cuiner té els seus trucs per diferenciar-se, de la mateixa manera que sigui quin sigui el nivell del cuiner, hi ha uns gustos, trucs i manies que es veuen representades a l'hora de cuinar. Com no pot ser d'una altra manera, el xef Dani García. L'exitós cuiner malagueny ha ensenyat a través del seu compte d'Instagram la forma en la qual elabora la truita de patates, un clàssic que apareix a moltes cartes de bars i restaurants.

La manera en la qual Dani Garcia fa la truita és especial, ja que segueix el seu propi i curiós mètode, el que fa que no sigui apte per tots els públics. "Hi ha tantes truites com cuiners, cadascú fa la seva a la seva manera", explica el cuiner en la publicació d'Instagram on s'observa pas a pas l'elaboració de la seva recepta.

Pel xef, el primer detall es troba en les quantitats. Per a la seva truita, utilitza 1,2 quilograms de patata, nou ous i res de ceba. Tot i que molta gent es pugui posar les mans en pensar a fer una truita sense ceba, Dani Garcia és un dels defensors.

El xef explica un dels trucs elementals per a una bona truita: les patates s'han de tallar molt fines, d'entre 2 i 3 mil·límetres de gruix i aconsella fer-ho amb una mandolina, ja que així sortiran més o menys similars i serà més ràpid que fer-ho amb un ganivet convencional.

El següent pas, després de tallar les patates, és fregir-les. El xef ho fa amb oli d'oliva verge extra en una temperatura de 180 graus en una fregidora. Aquest nivell de calor és l'ideal per arribar a aconseguir unes patates caramel·litzades en el punt perfecte, que no quedin ni crues per dins ni cremades per fora.

El truc definitiu per aconseguir una truita cremosa

El veritable secret que marca la diferència és el que fa a l'hora d'unir els dos ous amb la patata. Abans de treure les patates del foc, el cuiner bat els ous per emulsionar-los amb un bon rajolí d'oli d'oliva. Això farà que els ous estiguin llestos per sumar cremositat al resultat final. En aquest moment és quan s'afegeix les patates a l'ou batut cal remenar-ho bé i deixar-ho reposar durant un total de 30 minuts. En aquesta mitja hora la patata absorbirà la humitat de l'ou, el que assegurarà un resultat homogeni i molt cremós.

Quan arriba el moment de donar-li forma i sellar la truita, el xef malagueny recomana utilitzar una paella doble, especial per a les truites de patates. Tot i això, no és necessari aquest estri per aconseguir un resultat digne d'estrella Michelin. Amb una paella convencional, a foc mitjà, es pot aconseguir.

L'objectiu de Dani Garcia és aconseguir una truita molt blanca, i per aconseguir-ho recomana engreixar la paella amb mantega. "La raó és senzilla, no vull que la truita agafi color i l'oli transmet calor molt més ràpida i es torra", explica García.