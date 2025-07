Les destinacions més decebedores pels turistes

Quan et regalen un viatge, qualsevol destí europeu sol ser benvingut. Tant se val si és una gran capital o una ciutat petita o poble amb encant: el més important és desconnectar, descobrir nous menjars, conèixer gent nova i altres cultures. Però tot això canvia quan es parla de vacances planificades, amb temps, expectatives i diners pel mig, la cosa canvia. Apareixen les preferències i també els rebutjos.

En aquest context, hi ha destins que destaquen i altres que queden en segon pla. Mentre algunes ciutats acaparen l'atenció i els clics dels viatgers, altres passen desapercebudes, ja sigui perquè estan molt a prop i fa la sensació absurda que això no és aprofitar les vacances, perquè estan massificades o per simplement són eliminades de la llista de possibles destinacions.

Un informe de Waynabox mostra exactament això, quines són les destinacions més rebutjades dels usuaris espanyols en reservar una escapada sorpresa de les que ofereix l'empresa. Els resultats han sorprès els mateixos treballadors de l'empresa del sector turístic.

Segons les dades de Waynabox, les tres ciutats més descartades pels viatgers en reservar les seves escapades són Londres, Porto i Lisboa. Tot i ser ciutats emblemàtiques i molt reconegudes arreu, han estat les més vegades descartades, ja que l'empresa dona l'opció d'eliminar destins dels futuribles que seran decidits per sorpresa. A aquests tres destins els segueixen París i Milà, i completen el top 5 que inclouen algunes de les capitals més visitades del continent.

"És la primera vegada que es fa aquesta anàlisi i els resultats ens han sorprès molt. Hi ha ciutats en aquesta llista que, per a nosaltres, estan entre les més vibrants i boniques d'Europa", comentava Jordi Agustí, CEO de Waynabox.

Per què els viatgers rebutgen aquests llocs?

Les raons poden ser diverses. En el cas de Porto i Lisboa, la poca llunyania amb el destí podria fer que els viatgers considerin "massa accessibles" o "poc exòtics" per a fer una escapada sorpresa. Per a Londres, París i Milà, no hi ha cap causa clara, llevat que en ser destinacions emblemàtiques, molts turistes ja les hagin visitat amb anterioritat i les descartin per no repetir escapada.

El llistat complet

A més del top 5 esmentat anteriorment, s'hi suma Brussel·les, Lió, Roma, Niça i Ginebra. Això fa que la hipòtesi sobre les reticències per a destins pròxims a l'Estat o molt emblemàtics i, per tant, probablement ja visitats, es confirmen. En el top 15 només apareix una localitat dels països catalans i és l'illa de Mallorca.