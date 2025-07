Aquest és el viatge on veuràs llacs i muntanyes sense necessitat de caminar

Fer plans pel cap de setmana no sempre és fàcil i moltes vegades la indecisió sobre quin lloc visitar per aprofitar un dissabte o un diumenge ens acaba guanyant i, entre la calor asfixiant, els alts preus per fer qualsevol activitat d'oci i la mandra, acabem fent els mateixos plans de sempre i als mateixos llocs.

Una bona opció per superar la calor, l'avorriment i les opcions d'oci caríssimes és el Tren dels Llacs, que et permet veure diferents llocs i paisatges muntanyosos en un viatge en tren, així no hauràs de calfar-te molt el cap amb quin poble visitar.

Un recorregut de 89 quilòmetres

El Tren dels Llacs és una proposta turística que naix el 2009 fruit d’una iniciativa conjunta d’FGC i la Diputació de Lleida, amb la col·laboració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat i els ajuntaments dels municipis pels quals passa la línia.

El recorregut de 89 quilòmetres travessa les comarques del Segrià, la Noguera i la zona muntanyosa del Montsec fins a la Pobla de Segur, oferint una vista espectacular del paisatge natural. Els passatgers poden optar per viatjar en el Tren Històric o en el Tren Panoràmic, amb grans finestrals per gaudir millor del paisatge.

El trajecte comença a Lleida i arriba fins a Balaguer, seguint la riba del Segre. Després arriba a la conca del riu Noguera Pallaresa, des d'on es poden veure embassaments, serralades i els arbres fruiters de zones muntanyoses i la plana del Segre del Montsec.

El Tren dels Llacs segueix el seu camí tocant l'embassament de Cellers i passa pel pantà de Sant Antoni, conegut també com a pantà de Talarn, que es troba a la població de La Pobla de Segur, el destí final del recorregut.

La durada total, sense parada a cap població, és d'una hora i cinquanta minuts aproximadament. Es transcorre, al llarg del viatge, per 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts de les diferents comarques que ofereixen una experiència històrica i visual molt peculiar pel paisatge muntanyós i de llacs del territori català.

Viure l'experiència dins d'un tren històric

El Tren dels Llacs es realitza amb dues locomotores dièsel dels anys seixanta del segle passat, sis cotxes de viatgers, un d'ells amb cafeteria, i un cotxe furgó de suport. S'ha de tindre en compte que la capacitat del tren és limitada, i per aquest motiu recomanen realitzar una reserva anticipada.

El Tren dels Llacs es troba en funcionament des de l'any 2009 aprofitant la infraestructura d'una antiga línia ferroviària que uneix Lleida i La Pobla de Segur des de 1975. A més, la mateixa infraestructura també és part de la històrica, ja que és un tren restaurat per l'Associació per a la Reconstrucció i Posta en Servei de Material Ferroviari Històric (ARMF-9, que es troba a Lleida.

Va iniciar la seva temporada de viatges a l'abril d'enguany amb una nova proposta, un guia turístic a bord, que complementa l'experiència dels passatgers explicant-los els detalls històrics i paisatgístics del trajecte que va de Lleida fins al Prepirineu. És recomanable, per això, abans d'iniciar el trajecte consultar els horaris, ja que circula només els dissabtes fins a l'octubre.

La línia compta amb 17 parades, però només es poden obtenir bitllets pel trajecte a les estacions de Lleida Pirineus i a Balaguer.