Els millors viatges en tren per descobrir racons d'ensomni sense cotxe

El viatge en tren és una de les millors opcions per a moltes persones que els encanta viatjar, és una de les formes més agradables i sostenibles de desplaçar-se, una experiència que combina comoditat, paisatge i tranquil·litat. A diferència d’altres mitjans de transport, el tren permet gaudir del trajecte sense presses, observant com el paisatge canvia darrere la finestra. Mentre es llegeix, es pren un cafè o fins i tot es treballa. Al cap i a la fi, és un símil en anar amb xòfer: la funció del viatger és fer qualsevol cosa menys preocupar-se del trajecte.
El tren s’ha convertit en una alternativa cada cop més valorada per la seva eficiència energètica i pel menor impacte ambiental que genera en comparació amb l’avió o el cotxe. Amb connexions cada vegada més ràpides i confortables, viatjar en tren no és només un mitjà per arribar a un destí, sinó també una manera de gaudir del camí, de desconnectar i de recuperar el plaer de viatjar sense estrès.
Rutes d'ensomni (i luxoses)
Un dels destins preferits dels catalans és el nord, sigui el País Basc, Cantàbria, Astúries o Galícia. I justament existeix un recorregut que permet als viatgers gaudir del verd, la gastronomia i la cultura que caracteritza tota aquesta zona del nord: el Costa Verde Express. Bé és cert, que per gaudir d'aquesta experiència s'ha de preparar la cartera, ja que si es vol anar amb parella, una habitació per a fer el viatge en cinc dies val 5.000 euros per persona. Tot i això, val a dir que no faltarà de res: entren excursions diàries, els àpats, visites a museus, espectacles durant el trajecte, gairebé tot el que un es pot imaginar.
Com a alterativa hi ha el tren La Robla: fa un recorregut similar, però més curt i una mica més econòmic. Aquest tren també es considera luxós i fa recordar als viatges que es feien antigament envoltat de natura, ja que el trajecte és des de Bilbao a Lleó. El bitllet costa 2.600 euros i serveix per a dues persones.
Una de les rutes més boniques de Catalunya
Una altra experiència que es pot viure molt més a prop, sense gastar tants diners i és una opció molt interessant per fer durant un cap de setmana o un pont és pujar al Tren dels Llacs. Es tracta d'un recorregut de 90 quilòmetres que va des de la Plana de Vic fins al Prepirineu, concretament surt des de Lleida fins a arribar a la Pobla de Segur. Durant el camí es pot contemplar passatges muntanyosos mentre es passa per túnels i ponts i es travessa el Noguera Pallaresa.
Més enllà dels Pirineus
Un dels viatges més espectaculars del món que es poden viure en tren és a Suïssa. La ruta Bernina és un recorregut que s'enfila per les muntanyes de Suïssa i s'endinsa per les valls, passant per llacs glacials. Aquest preciós trajecte situa el tren a uns 2.253 metres d'altitud i és considerat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El cost d'aquesta experiència de 4 hores i 122 quilòmetres costa vora els 25 euros, depenent de la temporada que es vagi.