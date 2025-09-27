Rutes de museus i patrimoni cultural fora dels circuits habituals

Descobrir el patrimoni cultural de Catalunya va més enllà de visitar els circuits turístics més coneguts. El país està ple de rutes que revelen riquesa arquitectònica, històrica i natural. Des del modernisme de Domènech i Montaner a Reus fins als jardins històrics de la Costa Brava. T'oferim un conjunt de propostes que permeten veure Catalunya amb uns ulls diferents, redescobrint-ne la natura i els escenaris menys freqüentats, però igual de fascinants.
Ruta del modernisme a Reus
Passejar per Reus és sinònim de gaudir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, una arquitectura modernista amb exemples notables com la Casa Navàs, la Rull i la Gasull. Visitar aquests tres emblemes et permetrà explorar el llegat modernista de la ciutat, sovint eclipsat per Barcelona. En aquest sentit, Reus ofereix una visió diferent del moviment modernista català, amb un altre recorregut que revela les obres de Domènech i Montaner.
La primera, a la Casa Navàs, ubicada a la plaça del Mercadal, s'hi troba l'únic edifici modernista d'Europa que conserva el seu interior original, on es poden veure vitralls de més de dos-cents metres quadrats de superfície o altres obres d'art, com ara les tapisseries brodades. La ruta continua amb la Casa Rull, que té portes i finestres d'inspiració gòtica, i acaba amb la Casa Gasull, que s'acosta més al noucentisme.
La ruta del cava a l’Alt Penedès
Aquest itinerari recorre les vinyes i cellers de la regió vinícola per excel·lència de Catalunya: el Penedès. Aquesta ruta explora cellers familiars i paisatges de vinyes espectaculars, amb tastos exclusius i visites a petits cellers on el turisme és més tranquil. D'una banda, podeu visitar les caves Codorniu, dissenyades per Josep Puig i Cadafalch, que està construïda amb voltes de maó de pla i arcs parabòlics. A Sant Sadurní d'Anoia, també hi ha les Miró, una obra de Cèsar Martinell, o la fàbrica de licors i caves Mascaró a Vilafranca del Penedès. Finalment, també es poden visitar les Hill a Moja, on hi ha unes extraordinàries galeries subterrànies excavades a la mateixa roca.
Els castells de l'Anoia
Anoia és un territori ple de fortaleses, aproximadament n'hi ha unes vint. Per això, una bona opció és anar a fer una ruta pels castells més importants de la comarca on s'ofereixen visites guiades i que s'ubiquen molt prop d'Igualada. D'una banda, el castell de Claramunt és una fortificació del segle X situada al capdamunt de la serra de la Guàrdia. El segon, el castell de Vilademàger s'ubica a la Llacuna, i en destaquen el cinturó de muralles i les torres.
A més, hi ha el castell de Tous, que aquest era especialment estratègic, ja que s'hi dominen dues conques alhora: la d'Òdena i la de Barberà. Actualment, l'edifici és un gran casal amb una torre emmerletada. Finalment, el castell de Montbui corona la muntanya de la Tossa. Si hi aneu, també podreu visitar l'església de Santa Maria, un monument de l'alta edat mitjana.
Un recorregut per la Guerra Civil a la Terra Alta
Per acabar, us proposem una ruta per la Terra Alta que recorre els espais clau de la batalla de l'Ebre. Un dels punts més estratègics en aquella època és la Cota 705, a la serra de Pàndols, on avui hi ha el Monument a la Pau. D'altra banda, podeu visitar les trinxeres de la Fatarella o el Poble Vell de Corbera d’Ebre, que s'ha conservat com a testimoni de la destrucció bèl·lic. Durant la sortida podreu veure runes, búnquers, fortificacions i paisatges que van quedar marcats pels combats.
Els jardins històrics de la Costa Brava
La Costa Brava conserva tres jardins històrics que permeten gaudir de la natura i de vistes espectaculars al Mediterrani en un sol cap de setmana. A Blanes, el jardí botànic Marimurtra sorprèn amb més de 4.000 espècies vegetals d’arreu del món i espais tan singulars com el Templet de Linné o el bosc musical de bambús. A Lloret de Mar, els Jardins de Santa Clotilde s’alcen sobre un penya-segat i mostren l’elegància del noucentisme amb racons que obren panoràmiques úniques al litoral.
Per últim, a Calella de Palafrugell hi ha els Jardins de Cap Roig, un espai creat el 1927 al voltant d’un castell construït pel coronel Nicolai Woevodsky i Dorothy Webster. Aquest jardí, avui considerat un dels més importants del Mediterrani, combina natura, art contemporani i història.