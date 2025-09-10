Un municipi català aspira a ser el millor indret de turisme rural

Un poble català aspira a guanyar el premi a millor indret de turisme rural 2025. El guardó l'entrega el portal web especialitzat en turisme rural, EscapadaRural.com. Hi ha 10 finalistes i només un d'ells és català. De fet, el premi ja ha celebrat vuit edicions i mai l'ha guanyat un poble del país.
El representant català és Vielha, a la Vall d'Aran, mentre que el llistat de finalistes d’aquesta novena edició del guardó el completen Ágreda (Sòria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alacant), Trasmoz (Saragossa), Valtierra (Navarra) i Zuheros (Còrdova). “A EscapadaRural sabem que en dues de cada tres ocasions, els viatgers aprofiten les escapades per descobrir nous destins", expliquen.
L’objectiu del qual és donar visibilitat als municipis que aposten pel desenvolupament del turisme rural. Per això, volen obrir la porta a què més persones coneguin municipis plens d’encant, amb propostes culturals, gastronòmiques i naturals que es poden gaudir en qualsevol època de l’any. "El nostre objectiu és posar en el mapa aquests destins d’interior i mostrar que el turisme rural ofereix experiències úniques i autèntiques els 365 dies”, afirma Judith Monmany, responsable de comunicació d’EscapadaRural.com.
Amb aquest anunci s’obre el període de votacions en què són els mateixos viatgers els encarregats de votar el seu destí rural favorit entre els 10 finalistes. Les votacions estaran obertes fins al 26 d’octubre i d’elles en sortirà el municipi guanyador de la Capital de EscapadaRural 2025, que serà anunciat el 29 d’octubre. Al llarg de les vuit edicions, el certamen ha coronat com a guanyadors: Santa Eulalia de Oscos (Astúries, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cadis, 2021), Potes (Cantàbria, 2020), Santillana del Mar (Cantàbria, 2019), Aínsa-Sobrarbe (Osca, 2018) i Sigüenza (Guadalajara, 2017).