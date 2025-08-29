Un poble de 250 habitants prop de Catalunya s'afarta de rebre 800.000 turistes a l'any

Un estudi publicat a principis d'estiu concloïa que Barcelona és la destinació turística més massificada del món mentre que la Sagrada Família també era l'atractiu turístic amb una major densitat de visitants. Queda clar que la massificació del turisme es produeix a grans ciutats europees, però petits pobles també viuen un fenomen que cada cop els incomoda més.
És el cas d'un petit poble no massa lluny de Catalunya. Es tracta de Sant Guillem del Desert, un municipi del Llenguadoc, a la regió d'Occitània i a tocar de la ciutat francesa de Montpeller. Es troba a l'associació dels pobles més bonics de França, però els poc més de 250 habitants s'estan afartant de rebre fins a 800.000 turistes en un sol any.
L'encant del municipi l'ha convertit en un habitual a les xarxes socials, presentat com el clàssic "racó amagat" o "poble secret". Si bé la inclusió a la llista dels pobles més bonics de l'estat francès va ser voluntària, la viralitat li ha donat anualment la visita d'entre 600.000 i 800.000 turistes, xifres desorbitades que els poc més de dos centenars d'habitants consideren insostenibles.
El soroll i els cotxes, principals problemes
Segons relaten alguns veïns al diari francès Beauty Case, "la multitud imposa el seu ritme" i modifica la quotidianitat del poble: "No surts al carrer o no vas de compres quan vols", diu un jubilat. Un altre habitant denuncia que el soroll els obliga a tancar les finestres a la nit per aconseguir dormir. "Has de tancar-ho tot i posar l'aire condicionat, perquè al carrer hi ha massa moviment", lamenta el veí.
El pas constant de vehicles també suposa un problema seriós. El mitjà France3 explica que fa més d'una dècada les autoritats locals van prohibir l'accés amb vehicle al centre històric i que es van instal·lar aparcaments a pocs metres de distància. Avui dia hi ha 450 places d'aparcament, un centenar de les quals s'afegeixen en períodes de pic de turisme.
Mesures per reduir el turisme
Així doncs, el poble ha passat de vendre's com una destinació turística a, precisament, voler reduir la seva presència. En la mateixa línia, s'han posat en marxa busos llançadora per transportar turistes i disminuir l'arribada amb vehicles privats. A banda, s'ha deixat de publicitar certs monuments històrics que ja freguen el col·lapse de visitants.
Malgrat aquestes mesures, la reducció de la massificació turística sembla complicada, perquè l'encant del poble i la seva fama continuen sent factors d'atracció. Ara bé, el consistori ha detallat que la combinació entre aparcaments regulats, autobusos llançadora i una comunicació menys incisiva ha funcionat. Tot plegat, amb la voluntat de mantenir un entorn en què els turistes puguin compartir escenari de manera tranquil·la per qui hi viu.