Barcelona és el destí turístic més massificat del món, segons un nou estudi

Barcelona és la destinació turística més massificada del món i la Sagrada Família és el monument o edifici turístic que acumula una major densitat de visitants. És la conclusió del darrer estudi encarregat per l'empresa Nomad eSIM, que es dedica a la venda de targetes SIM per a persones que viatgen fora del seu país. Un informe que també recull la creixent "turismofòbia" a la ciutat comtal per la "incomoditat" dels ciutadans envers la magnitud dels visitants.

Barcelona rep 20,37 milions de turistes cada any, amb una densitat de 201.722 persones visitants per quilòmetre quadrat, molt per sobre de Cancún (147.887), Porto (143.902) i Nova York (137,712). La Sagrada Família és la joia de la corona i el màxim exponent de la massificació turística, i supera altres atractius internacionals com el Colosseu de Roma i la Gran Muralla de la Xina.

La investigació es produeix en un moment en què guanya força una nova tendència de viatges: les calmcations. A aquesta tendència fa referència a la cerca d'escapades tranquil·les a ciutats poc concorregudes, dissenyades especialment per ajudar els viatgers a desconnectar i relaxar-se. Considerada com una de les principals tendències viatgeres del 2025, les calmcations responen a la creixent demanda d'alternatives més tranquil·les i sostenibles, enfront de les destinacions turístiques tradicionals.

Per respondre aquesta demanda, l'estudi de Nomad identifica les 40 destinacions globals més concorregudes del món i proposa algunes "destinacions alternatives". Aquests són llocs menys coneguts, però que continuen sent culturalment atractius, els quals ofereixen una experiència cultural similar amb una afluència turística molt menor.

Per als que busquen un ambient similar, però amb menys aglomeracions, l'estudi de Nomad recomana Tarragona, ja que és una ciutat costanera amb un gran patrimoni històric, situada a només 90 quilòmetres al sud de la capital catalana. Tarragona registra una densitat molt més baixa, amb només 8.482 turistes per quilòmetre quadrat, fet que suposa 193.240 visitants menys que Barcelona. Amb ruïnes romanes, platges poc concorregudes i una escena gastronòmica catalana en auge, Tarragona ofereix una escapada espanyola més autèntica i relaxada, diu l'informe.