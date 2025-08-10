El temps d'aquest dilluns 11 d'agost: avís per calor intensa i nit tòrrida

L'onada de calor no dona treva i aquest dilluns encara s'espera un augment de les temperatures que, dimarts, iniciarà la baixada a nivells més estables.
Al matí la temperatura serà alta després d'una nit tropical amb més de 20 °C i, inclús, tòrrida, per damunt dels 25 graus a l'àrea metropolitana de Barcelona, al litoral sud, nord i interior de Ponent, on el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna.
A la tarda hi creixeran alguns núvols al Pirineu i al Prepirineu oriental on s'esperen ruixats febles, localment acompanyats de tempesta. Mentre que a la costa Ponent els termòmetres arribaran quasi als 40 graus amb una intensa xafogor.
El Meteocat ha emès avís alt per calor en 14 municipis de l'interior oest del país, on es podrien inclús superar els 40 °C.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 27 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà divuit graus de mínima que arribaran als 38 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vint-i-dos graus que pujarà fins als 43 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 33 °C a la tarda.