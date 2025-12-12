La dimissió d'un membre de la direcció per denúncies d'assetjament agreuja la crisi al PSOE

Roda un nou cap al PSOE per acusacions d'assetjament sexual i aprofundeix la crisi en què es troba immersa el principal partit del govern espanyol . El senador i membre de l'Executiva Federal socialista Javier Izquierdo ha anunciat aquest dijous a la nit que renuncia als càrrecs públics i orgànics del PSOE després que informacions periodístiques el vinculin amb les denúncies de comportament masclistes i assetjament envers les dones.
"Ho faig per afrontar altres tasques professionals i personals, segur que hi haurà qui ho faci millor", ha justificat Izquierdo en un missatge a les xarxes socials. Si bé, minuts abans, elDiario.es havia publicat l'existència d'una denúncia contra ell per assetjament sexual, tot i que fonts del PSOE expliquen a Europa Press que la confidencialitat de les denúncies no els permet confirmar-ho.
L'anunci arriba després de l'esclat de l'escàndol del cas del ja exdiputat socialista al Congrés Francisco Salazar i membre de l'executiva del partit a Andalusia, acusat també d'assetjament sexual. El PSOE ha destituït la seva mà dreta, Antonio Hernández, per presumptament encobrir-lo.
En aquest context, la secretaria d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, presenta aquest divendres les conclusions de la investigació sobre les denúncies d'assetjament contra Salazar. A més, juntament amb la secretaria d'Igualtat, Pilar Bernabé, va convocar totes les responsables d'aquesta àrea a una reunió presencial a la seu del partit al carrer Ferraz.
Qui és Javier Izquierdo?
Al llarg de la seva trajectòria política, Izquierdo (Mieres, Astúries, 1970) ha exercit diversos càrrecs tant dins del PSOE com a les institucions. Entre el 2012 i el 2017 va ser secretari general dels socialistes de Valladolid. Posteriorment, va ser elegit secretari Executiu de Formació del PSOE al 39 Congrés Federal, i posteriorment, va ser nomenat secretari d'Estratègia i Acció Electoral al 40 Congrés Federal.
Arquitecte de formació i especialista en ordenació del territori, Izquierdo també ha estat regidor a l'Ajuntament de Valladolid entre 2007 i 2015 i procurador de les Corts de Castella i Lleó al trienni 2015-2018. A més, ha treballat com a director general d'Urbanisme i Ordenació del Territori al Principat d'Astúries (2003-2007); secretari general d'Infraestructures al Ministeri de Foment entre juny de 2018 i març de 2019; i delegat del Govern a Castella i Lleó entre febrer del 2020 i octubre del 2021.
En l'àmbit parlamentari, ha estat diputat del PSOE al Congrés per Valladolid entre el 2019 i el 2020, mentre que actualment, des del juliol del 2023 fins aquest dijous, ha estat senador socialista, representant novament la ciutadania de la capital castellà i lleonesa. I, a la cambra alta, ha estat membre titular de la Diputació permanent del Senat, portaveu del PSOE a la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana i a la Comissió d'Investigació sobre la Gestió del president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS); i viceportaveu a la Comissió d'Interior i vocal a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional i a la Comissió Mixta per a la Unió Europea.