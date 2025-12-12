Barcelona estrena dos nous radars: on són i a quina velocitat multen?

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa dos nous radars de punt a la ronda Litoral, a l'altura de la Zona Franca. L'objectiu de la mesura és incrementar la seguretat viària i reduir els sinistres en una zona on s'ha detectat un elevat nombre d'accidents.
En aquest sentit, l'elecció de la ubicació dels nous radars s'ha valorat conjuntament amb l'Àrea de Mobilitat i la Guàrdia Urbana, que han analitzat les dades de sinistralitat d'aquesta via. En concret, els aparells estan instal·lats al punt quilomètric 16,1, en tots dos sentits de la marxa, i sancionaran els vehicles que superin els 80 quilòmetres per hora a què està limitada la via.
La instal·lació es deu a una de les millores previstes al contracte de manteniment de radars de l’Ajuntament, que incloïa com a millora aquesta nova tecnologia, i a la vegada, la renovació d’un altre radar, en aquest cas a la ronda de Dalt. Segons l'executiu local, aquestes actuacions permetran augmentar el control del compliment de la velocitat, evitar infraccions i sinistres, i incrementar la seguretat viària.
Els radars que més multen a Barcelona
Barcelona ha reforçat la presència de radars al llarg de tota la ciutat en els últims anys, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i d'evitar que els conductors incompleixin les normes de velocitat. Ara bé, el dispositiu que més multes posa a tota la capital catalana no es troba dins la ciutat, sinó en una de les entrades.
Això és el que revela una petició de transparència que va fer el 324, i que situa el radar de la ronda de Dalt en sentit Llobregat com el que més multa i recapta de tot Barcelona. Segons les dades de 2023, aquest aparell fix instal·lat al punt quilomètric 14,3 va imposar 19.447 sancions el 2023, un 8% del total a la ciutat, i per un valor de 741.175,31 euros.
Per darrere d'aquest radar hi ha el del carrer Indústria 251 (15.737 multes i 698.454,05 euros de recaptació), Via Augusta 331 (15.173 multes i 588.649,34 euros de recaptació), carrer Numància 163 (15.164 multes i 705.726,04 euros de recaptació) i carrer Muntaner 158 (14.409 multes i 639.754,45 euros de recaptació).