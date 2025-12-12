Els fills d'Isak Andic l'homenatgen amb una carta: «Era un pare proper i afectuós»

Pel primer aniversari de la seva mort, els fills d'Isak Andic -Jonathan, Judith i Sarah- han fet pública una carta d'homenatge al seu pare. "Quan parlem d'Isak Andic, no parlem només d'un empresari excepcional, sinó d'un home generós i compromès amb la societat", destaquen els tres fills de l'empresari en una carta a què ha tingut accés Europa Press. El fill gran, Jonathan, està investigat pels Mossos d'Esquadra com a possible assassí del seu pare, que va morir en caure en una zona propera a les coves de Salnitre, a Montserrat.
Els fills destaquen la faceta personal del seu pare. "Isak va ser un pare proper i afectuós, un home serè, atent i savi. Era algú que escoltava de debò, que celebrava els triomfs aliens i que sempre trobava temps per acompanyar els que estimava, per més exigent que fos la seva jornada laboral".
Repàs a la trajectòria
A la carta els fills també aprofiten per repassar i elogiar la carrera professional del seu pare. ""Va arribar a Barcelona quan només era un jove amb somnis enormes i amb el temps va donar lloc a una empresa que es convertiria en un dels grans motors econòmics del país i del sector de la moda". "La seva mirada àmplia i curiosa va ajudar a democratitzar la moda i va consolidar Mango com una marca de referència mundial", assenyalen els fills. També destaquen la influència d'Andik i Mango en la capital catalana. ""Va aixecar el nom de Barcelona i la va projectar al món amb un orgull contagiós".
Investigació oberta al fill
Els Mossos d'Esquadra plantegen un nou escenari sobre la mort del fundador de Mango, Isak Andic, que hauria sigut un homicidi, assassinat pel seu fill, Jonathan Andic, que era l'única persona que l'acompanyava el dia que va morir a la muntanya de Montserrat, per on es va precipitar i va morir el desembre de 2024. Encara que no hi ha proves concloents, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell investiga el fill sota secret de sumari.
Isak Andic estava fent una excursió a Montserrat amb el seu fill, Jonathan Andic, en una zona propera a les coves de Salnitre, quan suposadament va morir a causa d'un accident. El 16 de gener, el cas es va arxivar per la prescripció dels terminis judicials, segons va explicar, però dos mesos després es va reobrir per poder incorporar nous informes lliurats per la policia. Al maig, els Mossos van concloure que la mort del fundador de Mango havia sigut un accident fatídic perquè no van trobar indicis de criminalitat.
Un altre testimoni clau per al cas ha estat el d'Estefanía Knuth, la parella de l'empresari durant els últims anys de vida, que va revelar a la policia que la relació entre Isak i Jonathan no era del tot bona. Tot i aquesta última notícia de la investigació, és cert que el dia de la mort d'Andic l'únic testimoni present era el seu fill, fet que fa més difícil per a la policia sostenir les proves.