Els Mossos investiguen el fill d'Isak Andic com a possible autor de la mort

Els Mossos d'Esquadra plantegen un nou escenari sobre la mort del fundador de Mango, Isak Andic, que hauria sigut un homicidi. Segons ha avançat El País, Andic hauria sigut assassinat pel seu fill, Jonathan Andic, que era l'única persona que l'acompanyava el dia que va morir a la muntanya de Montserrat, per on es va precipitar i va morir el desembre de 2024. Ara, encara que no hi ha proves concloents, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell investiga el fill sota secret de sumari.
Isak Andic estava fent una excursió a Montserrat amb el seu fill, Jonathan Andic, en una zona propera a les coves de Salnitre, quan suposadament va morir a causa d'un accident. El 16 de gener, el cas es va arxivar per la prescripció dels terminis judicials, però dos mesos després es va reobrir per poder incorporar nous informes lliurats per la policia. Al maig, els Mossos van concloure que la mort del fundador de Mango havia sigut un accident fatídic perquè no van trobar indicis de criminalitat.
El fet que ara ha portat els Mossos a apuntar Jonathan Andic de la mort del seu pare són certes incongruències en les seves declaracions, segons explica El País. Durant tot aquest temps, la policia ha anat recopilant informació que l'ha portat a desconfiar de la primera hipòtesi i a pensar que el fill hauria tingut a veure amb la caiguda del seu pare per un precipici de més de 100 metres.
Un altre testimoni clau per al cas ha estat el d'Estefanía Knuth, la parella de l'empresari durant els últims anys de vida, que va revelar a la policia que la relació entre Isak i Jonathan no era del tot bona.