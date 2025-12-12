Creen una eina que prediu el risc d'ictus a partir dels greixos de la dieta

Investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i l'Institut Català d'Oncologia-ICO l'Hospitalet han liderat un estudi que permet predir el risc de patir un ictus isquèmic a partir de la qualitat dels greixos de la dieta. A partir de més 850 mostres, els científics han comprovat que el risc entre les persones amb una millor alimentació és d'un 14% menys.
Analitzant la presència d'àcids grassos en sang, els investigadors han creat un índex que facilita esbrinar la qualitat dels elements de la dieta que estan relacionats amb els greixos. Aquesta eina captura globalment una dieta més enllà de les relacions individuals dels àcids grassos que aporta un aliment concret. A continuació, van investigar si això s'associava amb el risc d'ictus isquèmic.
Un estudi amb més de 850 mostres
Per fer-ho, es van seleccionar nou tipus de greixos presents a la sang en funció de la dieta. Sis estan relacionats amb una alimentació saludable i procedeixen de la ingesta de fruits secs, olis de llavors, peix blau i làctics. I els altres tres estan relacionats amb aliments ultraprocessats, sucres i consum d'alcohol, que aporten un excés d'energia al cos i no tenen efectes positius.
Seguidament, es van seleccionar 438 persones que havien patit un ictus isquèmic, i es van comparar amb altres 438 participants de característiques similars, però que no n'havien patit. El resultat mostra que les persones amb una puntuació més alta en l'índex de greixos en sang, és a dir, una millor alimentació, presenten un risc menor del 14% de patir aquest tipus d'ictus cerebrovascular.
Per certificar l'índex augmentant les mostres en una base de població diferent, la cohort Framingham Offspring Study, dels Estats Units va estudiar 121 casos d'ictus entre més de 2.800 persones. En aquest cas, també es va comprovar que l'eina era vàlida en altres tipus de poblacions amb un 17% menys de risc entre les persones amb millor alimentació.
Una gota de sang suficient per veure el risc
La doctora Iolanda Lázaro, investigadora del Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l'Hospital del Marc Research Institute i del CIBEROBN, ha conclòs que a menys presència en sang de greixos negatius i més de positius es redueix el risc d'ictus isquèmic i que, ara, amb aquest nou índex, es pot determinar si realment es menja bé.
Els doctors apunten que aquestes anàlisis es poden fer amb una única gota de sang. Aleix Sala, investigador també del projecte, afirma que això permet veure l'estat en un moment determinat i quines coses es poden modificar per reduir el risc d'un ictus i, en concret, un ictus isquèmic.