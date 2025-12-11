El temps d'aquest divendres 12 de desembre: núvols al litoral i prelitoral

S'aproxima un front des de l'oest de la Península que durà precipitacions a Catalunya a partir d'aquest del cap de setmana. De moment, divendres al matí començarà la jornada ennuvolada al litoral i prelitoral i a l'interior oest del país, tot i que al terç nord-oest el cel serà amable i l'ambient assolellat al llarg de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
A la tarda els núvols es mantindran al mateix lloc i, de fet, podrien evolucionar fins a convertir-se en ruixats febles a l'extrem sud i punts de l'extrem nord-est. A la resta del litoral en són possibles precipitacions aïllades al llarg del dia, especialment a partir del vespre.
La temperatura mínima serà semblant a la de dijous, si bé pujarà lleugerament a punts del litoral i prelitoral, mentre que a fondalades de la meitat nord baixarà. La màxima serà similar o lleugerament més baixa, sobretot a la Catalunya Central i a zones elevades.
De cara al cap de setmana s'apropen precipitacions degut al front que travessarà el país i també vindran acompanyades d'inestabilitat amb augment de la nuvolositat a punts del litoral i el prelitoral.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 11 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 7 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió.